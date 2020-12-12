250 bin dolar veren 7 bin 312 kişiye vatandaşlık verildi

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te 19 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikten önce Ocak 2017-Eylül 2018 tarihleri arasında 1 milyon dolar tutarında taşınmaz satın alan yabancılara Türk vatandaşlığı veriliyordu.

Ancak yönetmelikte yapılan değişiklikten sonra bu rakam 250 bin dolara indirildi. Rakamın indirilmesinin ardından da son 2 yıl içerisinde 7 bin 312 yabancı uyruklu vatandaşın 250 bin dolara mülk satın alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı ortaya çıktı.

KARAYİP ÜLKELERİ VE ADA ÜLKELERİ BİLE RAĞBET GÖSTERMİŞ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre yeni uygulamadan sonra taşınmaz satın alımı yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar arasında Saint Kitts ve Nevis, Antigua, Komorlar Birliği, Cibuti, Barbuda, Tuvalu ve Vanuatu gibi Karayip ve ada devletlerinin vatandaşlarının da olması dikkat çekti.

CHP’DEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 18 Eylül 2018 tarihe kadar 70 yabancının kanundan yararlanarak Türk vatandaşı olurken, rakamın 250 bin dolara indirilmesinden sonra Türk vatandaşı olan yabancıların sayısının 7 bin 312'ye yükseldiğini ifade etti.

“TÜRK VATANDAŞLIĞINI AMERİKAN DOLARI İLE SATIYORLAR”

Uygulamaya tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Cumhur İttifakı’na yüklendi. Özel şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye'de 250 bin dolarlık mülk edinen yabancılara Türk vatandaşlığı veriyorlar. Mangalda kül bırakmayıp milliyetçilik yapanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını bile Türk parasıyla değil Amerikan doları ile satıyorlar.

*Zararına satışlar başladığından, onurumuzu kıran satışlar başladığından beri şuana kadar 7 bin 312 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş. Kimler rağbet etmiş, en çok İranlılar, Iraklılar, Afganlar.

*Parayı basıyorlar, 250 bin dolara hem Türkiye'de mülk ediniyorlar hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyorlar. Milliyetçiliği yüksek Cumhur İttifakı, mangalda kül bırakmayan, sırası geldiğinde herkesi vatan haini ilan edenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı ‘250 bin doları ver. Hem evi al üstüne vatandaşlığı al' demişler.

*İranlılar, Iraklılar Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığını almış. Onur kırıcı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını parayla satan bir ittifak artık ‘milliyetçi' olma vasfını yitirmiştir.

*Vatandaşlığını bu kadar ucuza satan başka bir ülke yeryüzünde yoktur. Her gün ittifakın her iki partisince milliyetçilik dozu yüksek hamasi nutuklar atılmaktadır.

*Ancak, 250 bin dolar karşılığında pasaportunu satan, vatandaşlık hakkını satışa çıkaran bir ittifakın bu söylemlerinin içinin tamamen boş olduğu ortadadır.

Son dönemde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazananların ülkeleri sırasıyla şöyle;

İran 1716

Afganistan 997

Irak 925

Yemen 792

Filistin 451

Ürdün 359

Libya 302

Çin 297

Mısır 223

Pakistan 156

Lübnan 124

Sudan 93

Cezayir 81

Rusya 80

ABD 72

Azerbaycan 72

Suudi Arabistan 54

Dominika 37

İsrail 35

Kanada 32

Fas 28

Tunus 26

Somali 25

Saint Kitts ve Nevis 21

Kazakistan 19

Bangladeş 18

İngiltere 18

Hindistan 17

Özbekistan 17

Ukrayna 16

Antigua ve Barbuda 10

Avustralya 10

Fransa 10

Türkmenistan 10

İsveç 9

Romanya 8

Dominik Cumhuriyeti 7

Katar 6

Brezilya 5

Kuveyt 5

Tacikistan 5

Vanuatu 5

Gürcistan 4

Kenya 4

Komorlar Birliği 4

Moldova 4

Nijerya 4

İtalya 4

Almanya 3

Bulgaristan 3

Birleşik Arap Emirlikleri 3

Meksika 3

Moritanya 3

Çek Cumhuriyeti 3

Polonya 3

Arjantin 2

Arnavutluk 2

Bahreyn 2

Belarus 2

Venezuela 2

Cibuti 2

Endonezya 2

Güney Afrika 2

Hollanda 2

Karadağ 2

Kırgızistan 2

Kore Cumhuriyeti 2

Kuzey Makedonya 2

Slovakya 2

Singapur 2

Vatansız 2

Yeni Zelanda 2

İrlanda 2

Belçika 1

Belize 1

Bosna Hersek 1

El Salvador 1

Eritre 1

Etiyopya 1

Filipinler 1

Grenada 1

Güney Sudan 1

Japonya 1

Kolombiya 1

Kosova 1

Malezya 1

Mali 1

Nikaragua 1

Senegal 1

Tayland 1

Tuvalu 1

Uganda 1

İsviçre 1