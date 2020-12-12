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250 bin dolar veren 7 bin 312 kişiye vatandaşlık verildi

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te 19 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikten sonra 250 bin dolar ödeyerek mülk sahibi olan 7 bin 312 kişiye T.C. vatandaşlığı verildi. CHP'li Özel, "Vatandaşlığını bu kadar ucuza satan başka bir ülke yeryüzünde yoktur" dedi.

İlker KILIÇASLAN
Güncellenme: 22:07, 12/12/2020
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250 bin dolar veren 7 bin 312 kişiye vatandaşlık verildi

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te 19 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikten önce Ocak 2017-Eylül 2018 tarihleri arasında 1 milyon dolar tutarında taşınmaz satın alan yabancılara Türk vatandaşlığı veriliyordu.

Ancak yönetmelikte yapılan değişiklikten sonra bu rakam 250 bin dolara indirildi. Rakamın indirilmesinin ardından da son 2 yıl içerisinde 7 bin 312 yabancı uyruklu vatandaşın 250 bin dolara mülk satın alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı ortaya çıktı.

KARAYİP ÜLKELERİ VE ADA ÜLKELERİ BİLE RAĞBET GÖSTERMİŞ 

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre yeni uygulamadan sonra taşınmaz satın alımı yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar arasında Saint Kitts ve Nevis, Antigua, Komorlar Birliği, Cibuti, Barbuda, Tuvalu ve Vanuatu gibi Karayip ve ada devletlerinin vatandaşlarının da olması dikkat çekti.

CHP’DEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 18 Eylül 2018 tarihe kadar 70 yabancının kanundan yararlanarak Türk vatandaşı olurken, rakamın 250 bin dolara indirilmesinden sonra Türk vatandaşı olan yabancıların sayısının 7 bin 312'ye yükseldiğini ifade etti.

“TÜRK VATANDAŞLIĞINI AMERİKAN DOLARI İLE SATIYORLAR”

Uygulamaya tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Cumhur İttifakı’na yüklendi. Özel şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye'de 250 bin dolarlık mülk edinen yabancılara Türk vatandaşlığı veriyorlar. Mangalda kül bırakmayıp milliyetçilik yapanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını bile Türk parasıyla değil Amerikan doları ile satıyorlar.

*Zararına satışlar başladığından, onurumuzu kıran satışlar başladığından beri şuana kadar 7 bin 312 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş. Kimler rağbet etmiş, en çok İranlılar, Iraklılar, Afganlar.

*Parayı basıyorlar, 250 bin dolara hem Türkiye'de mülk ediniyorlar hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyorlar. Milliyetçiliği yüksek Cumhur İttifakı, mangalda kül bırakmayan, sırası geldiğinde herkesi vatan haini ilan edenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı ‘250 bin doları ver. Hem evi al üstüne vatandaşlığı al' demişler.

*İranlılar, Iraklılar Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığını almış. Onur kırıcı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını parayla satan bir ittifak artık ‘milliyetçi' olma vasfını yitirmiştir.

*Vatandaşlığını bu kadar ucuza satan başka bir ülke yeryüzünde yoktur. Her gün ittifakın her iki partisince milliyetçilik dozu yüksek hamasi nutuklar atılmaktadır.

*Ancak, 250 bin dolar karşılığında pasaportunu satan, vatandaşlık hakkını satışa çıkaran bir ittifakın bu söylemlerinin içinin tamamen boş olduğu ortadadır.

Son dönemde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazananların ülkeleri sırasıyla şöyle; 

İran                                         1716

Afganistan                              997

Irak                                         925

Yemen                                     792

Filistin                                     451

Ürdün                                     359

Libya                                      302

Çin                                          297

Mısır                                       223

Pakistan                                 156

Lübnan                                   124

Sudan                                     93

Cezayir                                   81

Rusya                                     80

ABD                                       72

Azerbaycan                            72

Suudi Arabistan                      54

Dominika                                37

İsrail                                        35

Kanada                                   32

Fas                                         28

Tunus                                     26

Somali                                    25

Saint Kitts ve Nevis                21

Kazakistan                             19

Bangladeş                              18

İngiltere                                  18

Hindistan                                17

Özbekistan                             17

Ukrayna                                 16

Antigua ve Barbuda               10

Avustralya                              10

Fransa                                    10

Türkmenistan                        10

İsveç                                      9

Romanya                               8

Dominik Cumhuriyeti             7

Katar                                      6

Brezilya                                  5

Kuveyt                                   5

Tacikistan                               5

Vanuatu                                  5

Gürcistan                               4

Kenya                                     4

Komorlar Birliği                      4

Moldova                                 4

Nijerya                                   4

İtalya                                      4

Almanya                                 3

Bulgaristan                             3

Birleşik Arap Emirlikleri          3

Meksika                                 3

Moritanya                               3

Çek Cumhuriyeti                    3

Polonya                                  3

Arjantin                                   2

Arnavutluk                              2

Bahreyn                                 2

Belarus                                   2

Venezuela                              2

Cibuti                                      2

Endonezya                             2

Güney Afrika                         2

Hollanda                                 2

Karadağ                                 2

Kırgızistan                               2

Kore Cumhuriyeti                   2

Kuzey Makedonya                 2

Slovakya                                2

Singapur                                 2

Vatansız                                 2

Yeni Zelanda                          2

İrlanda                                   2

Belçika                                   1

Belize                                     1

Bosna Hersek                        1

El Salvador                            1

Eritre                                      1

Etiyopya                                 1

Filipinler                                  1

Grenada                                 1

Güney Sudan                         1

Japonya                                 1

Kolombiya                              1

Kosova                                   1

Malezya                                 1

Mali                                        1

Nikaragua                              1

Senegal                                  1

Tayland                                  1

Tuvalu                                    1

Uganda                                  1

İsviçre                                    1

ABD Afganistan Afrika Almanya Antigua ve Barbuda Arjantin Arnavutluk Avustralya Azerbaycan Bahreyn Bangladeş Belçika CHP Dolar İçişleri Bakanlığı Özgür Özel Türkiye
Yayınlanma Tarihi:21:51,