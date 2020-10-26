26 Ekim On Numara sonuçları açıklandı! İşte kazandıran 10 rakam…

Her salı ve cuma akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara şans oyununda günün sonuçları dakikalar önce belli oldu. Milli Piyango’nun şans merkezinde gerçekleştirilen ve canlı yayınlanan On Numara’da yeni sisteme göre, 80 rakam arasından 22 sayı çekiliyor ve 10 rakamı doğru bilenler büyük ödülün sahibi oluyor. İşte On Numara’da gecenin sonuçları…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara’nın 26 Ekim 2020 tarihli 15. çekiliş sonuçları şu şekilde; 1-3-15-32-33-34-37-38-40-43-45-48-52-55-60-61-64-65-66-68-71-78



BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR OLDU?

Milli Piyango’nun bu akşam gerçekleştirdiği On Numara çekilişi öncesinde büyük ödül miktarı da açıklandı. Buna göre On Numara’da büyük ikramiye tutarı 415 bin 449 TL olarak belirlendi.



ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir. Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanmaktadır.

KAZANAN KATEGORİLER

Kazanan ikramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

a) Birinci kategori olan “10 bilen”, kazanan kombinasyonun 22 rakamından 10'nu içeren kombinasyonlardır;

b) İkinci kategori olan “9 bilen”, kazanan kombinasyonun 22 rakamından 9'unu içeren kombinasyonlardır;

c) Üçüncü kategori olan “8 bilen”, kazanan kombinasyonun 22 rakamından 8'ini içeren kombinasyonlardır;

d) Dördüncü kategori olan “7 bilen”, kazanan kombinasyonun 22 rakamından 7'sini içeren kombinasyonlardır;

e) Beşinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 22 rakamından 6'sını içeren kombinasyonlardır;

f) Altıncı kategori olan “0 bilen – hiç bilmeyen”, kazanan kombinasyonun 22 rakamından hiçbirini içermeyen kombinasyonlardır.