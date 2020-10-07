HDP’den 18 milletvekiline ait 31, CHP’den altı milletvekiline ait dokuz, MHP’den bir milletvekiline ait bir ve AKP’den birer milletvekiline ait bir olmak üzere toplam 26 milletvekili hakkında 42 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM’ye ulaştı.

EŞİNE ŞİDDET UYGULAYAN IŞIK DA VAR

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekilleri arasında öğretmen eşine şiddet uygulayan HDP’li Muş Milletvekili Mensur Işık da yer aldı. Şiddet olayının ortaya çıkması üzerine partisinden uzaklaştırma cezası alan Mensur Işık hakkında üç ayrı dosya bulunuyor.

Milletvekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle Meclis’e gönderilen fezlekeler Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi. Komisyondan çıkan ‘Dokunulmazlığı kaldırılsın’ kararları TBMM Genel Kurul gündemine gelecek ve gizli oylama yapılacak.

DOKUNULMAZLIK DOSYASI BULUNAN VEKİLLER

– HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz (4)

– HDP Muş Milletvekili Mensur Işık (3)

– HDP: Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç (1)

– HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü (3)

– HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun (2)

– HDP: Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk (2)

– HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz (1)

– HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar (1)

– HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit (2)

– HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık (1)

– HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan (2)

– HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir (1)

– HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca (1)

– HDP Van Milletvekili Sezai Temelli (3)

– HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş (1)

– HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş (1)

– HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir (1)

– HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş (1)

– CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel (2)

– CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker (1)

– CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba (1)

– CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel (3)

– CHP İzmir Milletvekili Murat Çepni (1)

– CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır (1)

– MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy (1)

– AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş (1)