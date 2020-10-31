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26 saat sonra sağ olarak çıkarıldı

İzmir'de yıkıma neden olan 6,9'luk depremden 26 saat sonra bir mucize yaşandı. İlk katı yıkılan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki çalışmalarda ekipler bir kişiyi sağ olarak çıkardı. Binanın kalan kısmının yıkılmaması için vinçlerle destek sağlanıyor.

Güncellenme: 17:53, 31/10/2020
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26 saat sonra sağ olarak çıkarıldı

Merkez üssü İzmir 2in Seferi Hisar İlçesi’nin açıkları olan 6.9 büyüklüğündeki deprem saat 14.51’de Ege ve Marmara bölgesinin tamamını salladı. İzmir’de yıkıma neden olan depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları 26 saattir aralıksız sürüyor.

Foto: DHA / Halim Sarı

Bayraklı’da çalışmaların sürdüğü 8 binadan biri olan Yılmaz Erbek Apartmanı’ndan az önce sevindiren bir haber geldi.

İlk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı’ndaki arama-kurtarma sırasında çökme yaşanmaması için binaya vinçler ile destek sağlandı.

Binanın zemin katındaki markette bulunduğu sırada enkaz altına kalan Halim Sarı ile temas kuruldu.

Arama-kurtarma görevlilerinin konuştuğu Sarı’nın bilincinin açık olduğu belirlendi. Ekipler 26 saat sonra göçük altından Halim Sarı’yı sağ olarak çıkarmayı başardı. Yaralı olan Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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deprem Haber izmir
Yayınlanma Tarihi:17:39,
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