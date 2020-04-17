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3 aydır ücretlerini almadan işten çıkarılan işçiler devletten yardım istedi

Konya Karaman yolu üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı Bozkır Barajı İskanı inşaatında çalışan 45’e yakın işçi, yüklenici ana firma ve taşeron firma tarafından mağdur edildiklerini iddia etti. 3 aydır paralarını alamadıklarını, şantiyeden çıkmaları için de yüklenici firma tarafından yemek, elektrik ve sularının kesildiğini ileri süren işçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Müslüm EVCİ / Konya
20:21 -
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Konya'da Bozkır Barajı İskanı İnşaatı isimli şantiyede çalışan 45'e yakın işçi 3 aydır ücretlerini alamadıklarını ve yüklenici firma tarafından işten çıkarılmakla tehdit edildiklerini ileri sürdü.

Alacaklarını almadan şantiyeden çıkmayacaklarını belirten işçiler, yüklenici firma tarafından yemek, su ve elektriklerinin kesildiğini ileri sürdü. Yaşadıkları durumu cep telefonu kamerasıyla kaydeden inşaat işçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkililere seslendi.

“BİZE SAHİP ÇIKACAK DEVLET İSTİYORUZ”

Polis çağırarak şantiyeden çıkartılmak istendiğini belirten işçiler, şu ifadeleri kullandı;

*Yapı Ve Yapı İnşaat 3 aydır paralarımızı ödemediği gibi bizi işten çıkardı. Bizler alacaklarımızı almadan köyümüze dönelim diye elektriğimizi suyumuzu kestiler.

*Şu an karnımızı bir parça ekmek ve peynirle doyurmaya çalışıyoruz.  Şantiyeye polis çağırarak bizi buradan atmak istediler. Dışarı da ateş yakarak ısınıyor, eylememizi sürdürüyoruz.

*Perişan haldeyiz. Devlet nerede. Bize sahip çıkacak devlet istiyoruz. Evimize de gidemiyoruz. Cebimizde 5 kuruş paramız yok.

*Biz corona virüsünden dolayı dışarı çıkıp herhangi bir devlet yetkilisine de durumumuzu anlatamıyoruz. Burada böylece kaldık.

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Son güncelleme: 20:36 17.04.2020
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