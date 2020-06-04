3 ismin vekilliğinin düşmesine AKP’den ilk açıklama: Usuli bir işlem

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan Twitter adresinden 3 ismin vekilliğinin düşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Turan’ın mesajı şöyle

* Meclis’te gerginliğe sebep olan milletvekilliğinin düşürülmesi usuli bir işlemdir. Konu Meclis’in takdirinde değildir. Silahlı terör örgütüne üye olmak, devlet sırrını açıklamak vs suçlarından kesinleşen yargı kararlarının sadece Mecliste okunmasına ilişkin yapılan bir işlemdir.

* Ayrıca esas olan dokunulmazlıktır. Ancak, bu süreç 26.dönemde HDP ve CHP’nin çok ağır ithamlarla “kaldırın dokunulmazlıkları” şeklindeki talebiyle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla başlayan bir süreçtir. Yani “dokunulur” vekilliği icat edenler, bugün bu görüntüyü yaşayanlar!

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