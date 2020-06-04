3 ismin vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili MHP’den ilk açıklama!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP’nin Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın milletvekillikleri, haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle düşürüldü.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, şunları belirtti:

* 1-Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası “Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.” şeklindedir. Dolayısıyla Milletvekilliğinin düşürülmesi Meclis'in takdirinde değildir.

* 2-CHP Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu “Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken belgeleri açıklamak” suçundan aldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştır. Yargıtay kararı TBMM Genel Kurulunda okunmuş ve Berberoğlu'nun milletvekilliği düşmüştür.

* 3- HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven “ Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştır. Yargıtay kararı TBMM Genel Kurulunda okunmuş ve Leyla Güven'in milletvekilliği düşmüştür.

* 4- HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları “ Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aldığı 9 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştır. Yargıtay onama kararı TBMM Genel Kurulunda okunmuş ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştür.

* 5- Mahkeme kararlarını, Anayasa’yı ve Meclis İçtüzüğünü tanımayan CHP ve HDP, usuli bir işlem üzerinden yaygara yaparak terör örgütü mensubu olan ve devletin güvenlik sırlarını ifşa eden vekillerinin suçlarını örtbas ederek milletimizden saklamaya çalışıyorlar.