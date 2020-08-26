3 yaşındaki Ecrin’den şehit babaya son selam

27 Temmuz 2020 tarihinde Manisa’dan Mersin/Taşucu Limanı’na (KKTC’ye gitmek üzere) giderken meydana gelen otobüs kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olan 25 yaşındaki Eskişehirli Ulaştırma Er Cihat Şengil için memleketi Eskişehir'de tören düzenlendi. Havayoluyla getirilen şehit Ulaştırma Er Cihat Şengil'in Türk Bayrağına sarılı naaşı, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda askeri törenle karşılandı.

BİNLERCE VATANDAŞ UĞURLADI

Evli ve bir kız çocuğu babası Ulaştırma Er Cihat Şengil için öğlen namazı sonrası Reşadiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Arslan, askeri ve mülki erkân, ilçe kaymakamları, Şehit Cihat Şengil'in ailesi ve yakınları, silah arkadaşları ile binlerce vatandaş katıldı.

ŞEHİT BABAYA ASKER SELAMI

Cenaze namazı öncesi şehidin babası Adem Şengil, annesi Neriman Şengil ile şehidin eşi Şeyda Şengil, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktüler. Şehidin eşi Şeyda Şengil'in şehidi askere uğurlarken kullandığı ve üzerinde şehidin ismi ‘Cihat' yazılı yazmayı tören boyunca elinden bırakmadı.

Şehidin eşi Şeyda Şengil ayrıca şehidin üniformasını giyerek ve askeri künyesini boynuna takarak törene katıldı. Törende şehidin geçtiğimiz hafta 3 yaşına giren Ecrin Nisa Şengil ismindeki kızı şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutunun önünde asker selamı verdi.

HAVA ŞEHİTLİĞİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı askerler tarafından cenaze arabasına taşındı. Şehit er Şengil'in cenazesi, götürüldüğü Vişnelik Hava Şehitliği'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.