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31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası metrelerce ekmek alma kuyruğu oluştu!

Türkiye'deki corona virüsü salgını nedeniyle 31 ilde ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar market, benzinlik ve fırınlara akın etti. Vatandaşlara sosyal mesafe kuralını unutturan son dakika sokağa çıkma yasağı uygulaması oluşan uzun kuyruklar nedeni ile bazı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Sozcu.com.tr
22:29 -
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Yasak haberinin açıklanmasının ardından İstanbul, İzmir, Ankara dahil 31 ilde vatandaş sokağa koşarak sıraya girdi.

Yalnızca 48 saat sürecek yasak öncesi vatandaşlar ekmek ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için metrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu.



SOSYAL MESAFEYİ UNUTTUK

Vatandaşlar saat 24:00’den sonra başlayacak yasak için iç içe girerek corona salgını için kritik önemdeki sosyal mesafeyi hiçe saydı.

İstanbul’un birçok ilçesinde ve sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 şehrin her yerinde market ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Sokaklarda sıraya giren birçok vatandaşın eldiven ve maskesinin olmayışı dikkat çekti.

 

 

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Son güncelleme: 22:50 10.04.2020
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