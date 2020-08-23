‘320 milyar metreküp gazla eksen değişmez’

CHP'nin Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Türkiye, 320 milyar metreküp doğalgazla ekseni kaymayacak kadar büyük bir ülkedir” dedi.

Ülkemizin enerjide yüzde 72 oranında dışa bağımlı olduğunu hatırlatan Akın, AKP iktidara geldiğinde bu oranın yüzde 67 olduğunu hatırlattı. 2019 verilerine göre petrolde dışa bağımlılığımızın yüzde 91.2, doğalgazda ise bu oranın yüzde 98.9'a ulaştığını söyledi. Böyle bir durumda ülkemizin sınırları içerisinde 320 milyar metreküp rezervi olan doğalgaz bulunmasının sevindirici olduğunu kaydeden Akın, şunları söyledi:

GÜZEL BAŞLANGIÇ: Keşfedilen saha, gaz arama çalışmalarında güzel bir başlangıca işaret ediyor. Bulunan gazın ticari olarak piyasaya girmesinin en iyi ihtimalle 6-7 yıl sürmesi beklenmektedir. Dolayısıyla bugünden yarına vatandaşımızın cebine yansıyacak bir gelir söz konusu olmadığı gibi ülkemizi petrol ve gaz zengini yapacak bir durum da söz konusu değildir. Açıklanan keşfin güzel bir haber olması nedeniyle sevinç duyuyoruz ancak eksen değişikliği gibi iddialı söylemlerin gerçeklikten uzak olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

MÜMKÜN DEĞİL: Son 10 yılda Türkiye'nin doğalgaz üretiminde düşüşler yaşandı. 2009 yılında 729 milyon metreküpe olan doğal gaz üretimi 2019 yılında 483 metreküpe düştü. Ülkemizde doğalgaz tüketimi 2019'da yaklaşık 45.7 milyar metreküp. Kendi ürettiğimiz doğal gaz ile bu tüketimi karşılamamız mümkün değil. Bunun oranı yüzde 1.06. Çok düşük bir oran. O nedenle Karadeniz'de bulunan doğalgaz 320 milyar metreküp rezerv tam anlamıyla üretime geçildiğinde önemli bir katkı sağlayacaktır

ACİL ÇÖZÜM: Dar gelirli vatandaşımız elbette bu habere sevindi ama acil çözüm bekleyen sorunları var. Bugün elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediği için doğalgaz ve elektriği kesilen 10 milyonu aşkın insanımız var. Son iki yıl da ardı ardına yapılan zamlar yüzünden geçtiğimiz kış vatandaşlarımız kombiyi kısarak tek odada ısınmaya çalıştı. Karadeniz'de bulunan doğalgaz vatandaşımızın faturalarına nasıl yansıyacak?

PAHALI ALIYORUZ: Doğalgaz fiyatları ucuzlarken, Türkiye, Rusya'dan çok daha pahalıya satın aldı. Bunun nedeni Rusya ile yapılmış uzun vadeli anlaşmalar. Bu anlaşmalar revize edilmediği sürece Rusya'dan pahalı doğalgaz almaya devam edeceğiz. Bu da vatandaşımızın faturalarına yansıyacak. 2019'da görece düşük petrol/gaz fiyatlarına ve ekonomik krize bağlı daralmaya karşın, 41.6 milyar dolar enerji kaynağı ithalat faturası ödedik.

OYUN DEĞİŞTİRECEK BİR HACİMDE DEĞİL

Son 10 yılda Doğu Akdeniz'de keşfedilen sahalarla, Türkiye'nin keşfini karşılaştıran CHP'li Ahmet Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mısır'ın Zohr sahasının hacmi 850 milyar m3 iken İsrail'in Leviathan sahası 620 milyar m3 hacmi ile açıklanan sahanın sırasıyla yaklaşık 3 ve 2 katı büyüklükte sahalar. Belirtilen gaz rezervinin büyüklüğü 320 milyar metreküp düzeyinde. Türkiye'nin son 10 yıllık ortalama gaz tüketimi yaklaşık 47 milyar metreküptür. Son 10 yılın tüketim ortalaması üzerinden hareketle Türkiye'nin gaz ihtiyacının 7 yıl boyunca karşılanması mümkün görünüyor. Dolayısıyla eksen değişikliğine imkan veren oyun değiştirici büyüklükte muazzam bir hacimden bahsetmek mümkün değil.”

TPAO, ÖZELLEŞTİRİLİRSE KONTROLÜ NE OLACAK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Varlık Fonu'na bağlandığını hatırlatan Ahmet Akın şu soruyu yöneltti:

“TPAO'nun özelleştirilmesi için görüşmeler sürdürülüyor. Buna karşın izlenen politikanın adı ‘Milli Petrol ve Maden Politikası' olarak pazarlandı. Enerji konusu, en stratejik konuların başında yer alır. Ulusal ve ekonomik güvenliğimizi doğrudan etkiler. Yarın TPAO özelleştirilirse, Karadeniz'deki bu sahalar ve eldeki Doğu Akdeniz dâhil ruhsatlar, kimin kontrolüne geçecektir?” Akın, Türkiye'nin devreye almadığı yenilenebilir enerji kaynaklarından 600 milyar kilovat-saatten fazla elektrik üretebileceğini belirterek, “Yerli-yenilenebilir kaynaklarımız atıl. Türkiye'nin çözmesi gereken asıl ve temel sorun bunlar” dedi.