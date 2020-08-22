Serikli Alime Hanım ve Gazipaşalı öğretmen Mehmet Ali Bey'in oğlu olarak babasının görevinden dolayı, 1970'te Kahramanmaraş'ta doğdu. Hukukçu olmak isterken kendini politikanın içinde buldu. Antalya'nın 510 bin nüfuslu Muratpaşa İlçesi'nin Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, hayatını ve projelerini anlattı:

İKİNCİ DÖNEMİ: 21 yaşında, hukuk fakültesinden mezun olduğum gün 10 yaşında okumak için ayrıldığım Antalya'ya döndüm. Avukatlık stajı yaparken amacım Atatürk'ün çizdiği yolda Türkiye'yi aydınlık geleceğe götürmekti. 1992'de CHP il yönetimine seçildim. 1996'da Gençlik Kolları, 2001'de İl Başkanı, 2014'te belediye başkanı oldum. 2019'da da % 64.8 oy ile ikinci kez başkan seçildim. Şu anda 510 bin komşum var.

HALKIN UMUDUYUZ: Ülkemizde ve Antalya'da işsizlik had safhada. Son seçimlerin ardından insanlar umutlarını belediyelere bağladı. Belediyelerin de bu soruna çare bulma imkanları çok sınırlı. İkinci dönem seçildikten sonra 15 bini üniversite mezunu 40 bin kişi bize iş başvurusu yaptı. Mühendisi, mimarı, doktoralısı da var.

15 YAŞINDA ÜNİVERSİTE

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, şunları söyledi: “Ben doğduktan bir yıl sonra babamın tayini Antalya Kemer'in Ovacık Köyü'ne çıkıyor. Babam beni 4 yaşında ilkokula kaydettirdi. İlkokul sonrası 9 yaşında Devlet Parasız Yatılı sınavlarına girip, Antalya Lisesi Pansiyonu'nu kazandım. Ortaokul ve liseyi bitirip 1985'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. Üniversiteye kaydolduğumda 15 yaşındaydım. Hem okuyup hem çalışmak zorundaydım ve 4 yıllık okulu 6 yılda bitirdim.”

PANDEMİDE NE YAPTI?

Uysal, “Antalyalı esnaftan yıkanabilir kaliteli kumaş alıp maske ürettik. Maskenin sorun olduğu günlerde kamu görevlilerine 50 bin siperlikli maske ve 510 bin Muratpaşalı'ya koruyucu maske dağıttık. Bu maskeleri hâlâ kullananlar var. Sosyal mesafeli banklar ürettik, şehrin boş arazilerine tedbir olarak mısır ektik ve Türkiye'de örnek alındı” dedi.

ÇILGIN DEĞİL AKICI PROJELER

Uysal, projelerini şöyle anlattı: “Kreş ve gündüz bakım evlerinde 2 bin çocuğa eğitim veriyoruz. Kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini online satıyoruz. Çılgın projelere değil akılcı projelere yöneldik. Antalya Edebiyat Günleri, Kaleiçi Oldtown Festivali gibi etkinliklerle birlikte Antalya Film Festivali'ne kimliğini yeniden kazandırıyoruz.”