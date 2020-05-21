400 torunlu Eşe Nine, coronayı yenen en yaşlı insan oldu

Kahramanmaraş’ta oğlu Hamdullah Gelebek ile yaşayan Eşe Gelebek, nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu. 40 gün sonra 126. yaşını kutlayacak olan 13 çocuk annesi Eşe Gelebek, 20 Nisan’da yüksek ateş şikayetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Burada çekilen tomografisinde corona virüsü teşhisi konulan yaşlı kadının hemen tedavisine başlandı.

VİRÜSÜ YENEN EN YAŞLI İNSAN OLDU

Bir haftası yoğun bakım olmak üzere iki haftalık tedavinin sonunda Eşe Gelebek, hastalığı yenmeyi başardı. Eşe Gelebek, yaşı itibarıyla 113 yaşındaki İspanyol Maria Branyas’ın elindeki corona virüsünü yenen dünyanın en yaşlı insanı unvanını da almış oldu.

”İYİ BAKTILAR, HASTALIĞI YENDİM”

Virüsün nasıl bulaştığı tespit edilemeyen ve hastaneden taburcu olduktan sonra 13 çocuğunun en küçüğü olan Hamdullah’ın evine dönen Eşe Gelebek, 14 gün karantinaya alındı. Karantina sürecinde Eşe Gelebek’in bulunduğu odaya gelini Meyrem Gelebek dışında kimse girmedi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Eşe Gelebek, “Bana hastanede iyi baktılar. Hemşireler iyi ilgilendi, iyi baktı. Hastalığı yendim” dedi.

”GENÇLİĞİNDE HEP DOĞAL BESLENMİŞ”

Eşe Gelebek’in tüm ihtiyaçlarını gören ve onunla yakından ilgilenen gelini Meyrem Gelebek, “30 yıldan beri beraberiz. Gençliğinde hep doğal beslenmiş, süt, yoğurt ve peynir yerlermiş. Şimdiye kadar iyiydi, bir gün rahatsızlandı, ateşi çıktı titremeyle beraber. 20 Nisan’da götürdüler, ‘Corona’ dediler. Bir hafta yoğun bakımda kaldı, bir hafta da serviste yattı ondan sonra taburcu oldu. Şu an da iyi. Çok şükür tansiyon, kalp, şeker gibi kronik bir rahatsızlığı yok” dedi. (DHA)

