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5 ilde şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik şafak vakti operasyon başlatıldı. Aralarında eski polislerin de olduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

07:30 -
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5 ilde şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana, Mersin, İstanbul, Osmaniye ve Isparta’da yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şafak vakti operasyonu başlattı.

5 ilde söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan zanlılar arasında meslekten ihraç edilmiş polislerinde olduğu öğrenildi.

Operasyonda yakalanan şahısları, üst düzey Fetö’cülerin saklanmasına yardım ettikleri, asker ile polislerin ‘abi’ dediği kişiler ve örgüt evlerinin sponsorları olduğu belirtildi.(İHA)

Adana asker Emniyet FETÖ gözaltı istanbul Mersin operasyon Osmaniye PYD Sağlık söz Terör terör örgütü
Son güncelleme: 07:32 21.01.2020
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