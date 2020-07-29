500 milyon liralık sahteciliği tapu personelinin dikkati ortaya çıkardı

Olay dün Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana geldi. Muğla WEB Tapu’dan sıra alarak gayrimenkul devir işlemi başlatan aralarında bir avukatında bulunduğu üç şahsın verdiği evrakları inceleyen Sakarya Kocaali İlçe Tapu Müdürlüğü personeli, gelen evrakların bir kısmından şüphelendi.

Milas'ın Güllük körfezinde büyük bölümü denize sıfır, 16 parselden oluşan ve toplam değeri yaklaşık 500 milyon liralık olan parseller için başlatılan işlemler sırasında tapu memuru, arsa sahibine ulaşarak satıştan haberi olup olmadığını sordu.

SATIŞTAN ARSA SAHİBİNİN HABERİ YOK

Arsa sahibinin satıştan haberinin olmadığını, kendisinin böyle bir işlem başlatmadığını ifade etmesi üzerine tapu çalışanı olayı önce müdürüne daha sonrada Kocaali Savcılığı’na bildirdi. Kocaali Savcılığı’nın Sakarya Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği’ne durumu aktarması ile Sakarya merkezinden bir sivil ekip Kocaali’ye geldi.

EVRAKLAR ONAY AŞAMASINDA DİYE OYALANDI

Bu esnada tapu personeline şahısların “Evraklar onay aşamasında” diyerek oyalanması istendi. Tapuya gelen KOM Şube ekipleri şahısları imza aşamasında suç üstü yaparak yakaladı. Muğla’da bir iş adamına ait olduğu düşünülen taşınmazların arasında villalar, deniz kıyısında binlerce metrekare araziler ve şehir merkezinde arsalar olmak üzere 16 ayrı taşınmazın bulunduğu açıklandı.

Öte yandan şahısların ifadeleri sonrası başka bir ilde tapu müdürlüğünde çalışan bir şahsında gözaltına alındığı ortaya çıktı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahıslar ve olay hakkında kısa sürede açıklama yapılması bekleniyor.