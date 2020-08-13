57. Alay’ın kahraman komutanı Hüseyin Avni’ye vefa programı düzenlendi

Ergene ilçesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Ergene Kültür Merkezi'nde COVID-19 hastalığı dolayısıyla sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek gerçekleştirilen etkinlik, Büyükşehir Belediyesi, Ergene Belediyesi, Tekirdağ Kent Konseyi ve 57. Alay Yürüyüş Komitesi iş birliğiyle organize edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında önemli bir role sahip olan ve kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Alay Birliği ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı belgesel gösterimi yapıldı. Çanakkale Zaferi, 57. Alay ve Hüseyin Avni temalı şiir dinletileri yapıldı.

Programda ayrıca Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Rumeli Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Tamer Dodurka ve 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmacılar yaptığı konuşmada, 57. Alay Birliği ve Komutan Hüseyin Avni'nin kahramanlıklarını anlattı.

“SONSUZA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Programda bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak şunları söyledi:

* Sevgili 57. Alay Yürüyüş Komitesi Birlik Başkanı Hikmet Selim Bey ve arkadaşları, uzun yıllardır önemli bir etkinlik yaparak aziz şehitlerimizin anısına Çanakkale'ye yürüyorlar. Her geçen gün arkalarındaki destek artıyor.

* Bu sene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu da bu etkinliğin içine katmaya çalışacağız. Bu konuyla alakalı kendisiyle yakın zamanda görüşeceğim. Bu heyecanı hissedebilmek için 105 sene önce yaşanılanları iyi kavramak lazım.

* Biz Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşunu tamamladıktan sonra her sene Çanakkale'yi andığımızda bir şey söyledik: ‘Çanakkale Tekirdağ'dan başlar.' Ebedi Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 57. Alayı Tekirdağ'da kurması ve sancağı Hüseyin Avni'ye devretmesi Çanakkale'nin kaderini değiştirmiştir.

* 57. Alay'ın içerisinde yer alan tüm kahramanlar Çanakkale'de şehit olmuştur. Allah hepsinden razı olsun. 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim ve arkadaşları, Hüseyin Avni'nin şehit oluşunun yıl dönümü anısına böyle bir etkinlik düzenlemeyi düşündüklerini söylediklerinde onların gözlerindeki heyecanı gördüm ve Büyükşehir Belediyesi olarak böylesine güzel bir etkinliğin içerisinde yer almak istedik.

* 57. Alay'ın kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak için Büyükşehir Belediyesi olarak, 57. Alay Yürüyüş Komitesi'ne destek olmaya devam edeceğiz. Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarından olan Hüseyin Avni'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisini saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.

* Birkaç kere 57. Alay Yürüyüş Komitesi'ndeki arkadaşlarla yürüdüm. Onların heyecanını ve maneviyatını hissettim. Bu çok güzel bir duygu.

* Çanakkale ruhunun heyecanı, ebediyen var olacak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebedi ve değişmez liderimizdir. Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin kalbidir.

* Türkiye Cumhuriyeti, ebediyen var olacaktır. O kalp de Türkiye Cumhuriyeti var oldukça atmaya devam edecektir.

* Şehitlerimizin bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sonsuza kadar sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi en kalbi duygularla anıyorum. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum.

Yapılan konuşmaların ardından 57. Alay Yürüyüş Komitesi’ne katkı sunan tüm katılımcılara ve üyelere plaket takdim edilmesiyle program sona erdi.