6 7 Haziran’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı hafta sonu uygulanacak mı?

Corona virüs salgının ülkemizde ve dünyada etkisi haftalar geçmesine rağmen devam ediyor. 11 Nisan tarihinden bu yana her haftasonu kapsayarak ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu hafta da olacak mı vatandaşlar merak ediyor. Normalleşme adımları ile seyahat yasağının kalkması ve kapalı olan birçok işletmenin yeniden açılmasıyla ile birlikte bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağının ilan edilmemesi beklentisini oluşturdu.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bazı işletmelerin yeniden açılması ve seyahat kısıtlamasının kaldırılması gibi normalleşme süreci kapsamında geçtiğimiz hafta adımlar atıldı. 1 Haziran itibariyle yeniden başlayan süreçte sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kararın en geç Perşembe gününe kadar duyurulması bekleniyor.

HANGİ İLLERDE YASAK OLABİLİR?

Bilindiği gibi son uygulanan ve 30-31 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı. Eğer sokağa çıkma yasağı ilan edilirse yine 15 şehri kapsayacağı düşünülüyor.