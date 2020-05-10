65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi?

Corona virüsü ülkemizde görülmeye başlandıktan sonra, alınan ilk tedbirlerden biri de 65 yaş üstü ve 20 yaş altında bulunan vatandaşlara gelen sokağa çıkma yasağı olmuştu. Yaklaşık bir aydan fazladır evlerde olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkma izinlerinin ne zaman olacağını merak ediyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrasında, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kimselerin ne zaman sokağa çıkabileceği de belli olmuştu. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma izni zamanları…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ HANGİ SAATLER ARASINDA

Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada, yaklaşık bir aydan fazladır sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara güzel haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Sağlık Bakanlığımız, ülkemizdeki tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek. İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.” açıklamasını yaptı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN OLACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 14 yaş ve altı 13 Mayıs'ta, 15-20 yaş arasındakiler 15 Mayıs saat 11.00-15.00 saatleri arasında, belirlenen kuralları uyarak ve yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecekler…