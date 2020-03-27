65 yaş üstü vatandaşlara altı hafta boyunca gıda kolisi yardımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya corona virüs salgınına karşın alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. ”Kıymetli İstanbullulardan ricamız bilim kurulu tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeleri. İkazlara azami hassasiyet göstermeleri evlerinde kalmalarıdır” diyen, Vali Yerlikaya, şunları söyledi:

* Bu uygulamanın kararlılıkla sürdürülebilmesi çok büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmamaları gerekir. Yaşlılarımızı sevgi saygı ve özenle korumalıyız. İstanbullulardan ricamız önümüzdeki kritik günler de hastalığın yayılmaması için bilim kurulundan gelen tavsiyelere uymaları ve evlerinde kalmaları…

* Uygulamanın başladığın günden bugüne vefa çalışmaları kapsamında toplam 39 bin 614 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 3 bin 313 vatandaşımızın ise bilgi amaçlı çağrısına cevap verildi. Özel bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. belirlenen 65 yaş ve üzeri maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız.

TESLİMATI ‘GETİR’ YAPACAK

* Bu amaçla hayırseverlerimizin desteğiyle 300 bin gıda kolisi hazırlıyoruz. Gıda kolilerini pazartesi gününden itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Gıda kolileri mobil uygulama Getir tarafından vatandaşlarımıza evlerinde teslim edilecek. Hayırseverlerimizin ve ücretsiz teslimat sağlayan Getir firmasının yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz.