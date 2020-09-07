7 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto’da ikramiye 60 milyon TL’ye yaklaştı!

Haftada üç gün düzenlenen ve büyük heyecanla takip edilen Çılgın Sayısal Loto’nun 16. çekilişi bu akşam Milli Piyango’nun şans merkezinde çekildi. Büyük ikramiye hayaliyle hem online hem de kupon alarak Çılgın Sayısal Loto’da şansını deneyenler sonuçların hangi rakamlar olduğunu araştırmaya başladı. İşte Çılgın Sayısal Loto’da gecenin sonuçları…

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto’nun 16. çekilişi bu akşam saat 21.30’da yapıldı. Çekilişin ardından şanlı rakamlar şu şekilde belirlendi; 30-35-57-71-73-77 joker 24

SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR? NASIL OYNANIYOR?

Sayısal Loto’da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto’da, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.

Çılgın Sayısal Loto’da ikramiye kazanmak için çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin etmek gerekiyor. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşüyor.