8 yıl çalışıp ‘yakıtsız çalışan manyetik motor’ yaptılar!

Antalyalı bir grup, 8 yılda yakıtsız çalışan motor tasarlayarak uygulanabilir duruma getirdi ve yaptıkları başvuruyla patentlerini aldı.

Grubun sözcüsü motor teknikeri Birol Yılmaz, “Ekibimizin çalışmalarına üniversiteden hocalarımız da katkı verdi ve tüm dünyanın özlemle beklediği yakıtsız çalışan manyetik motor projemizi tamamladık. Şimdi sırada motorun prototipini üretmek var. Bu yüzden devletimizden ve özel sektörden destek bekliyoruz” dedi.

ELEKTRİKLİ MOTORLARDAN ÇOK DAHA AVANTAJLI

Yılmaz, günümüzde yaptıkları buluşun büyük başarı olduğunu belirterek, “Öncelikle ülkemiz, sonra da insanlık için çok önemli bir çalışmayı hayata geçirdik. Bu motor ülkemiz ekonomisine çok büyük katkılar yapacak. Ülkemizde zaten yetersiz olan fosil yakıtların dönemi bitiyor. Bu motorla petrole bağımlılığımız azalacak ve elektrikli motorlardan da çok daha avantajlı” şeklinde konuştu.

NASIL ÇALIŞTIĞINI ANLATTI

Geliştirdikleri motorun sıfır yakıtla çalışan, sıfır egzoz salınımına, daha az sese sahip, şarj, dejarz gibi elektrik gereksinimleri olmayan, güneş enerjisi ve hidrojene ihtiyacı bulunmayan bir sisteme sahip olduğunu söyleyen Yılmaz, “Termodinamik bir tasarımı aerodinamiğe dönüştürüp manyetik enerjiyi mekanik enerjiye çevirdik. Sistemde çok güçlü mıknatıslar var. Bu mıknatısların çalıştığı bir sistemde büyük bir mekanik güç üretiyoruz” diye konuştu.

OTOMOTİV, SAVUNMA SANAYİ VE TARIMDA KULLANILABİLİR

İcat ettikleri motorun yalnızca otomotiv sektöründe değil, elektrik enerjisinden tarıma, savunma sanayiye kadar çok geniş bir alanda kullanılabileceğinin altını çizen Yılmaz, “Patent içinde gizli tutulmuş bilgilerimiz de var. Prototip aşamasında bu bilgileri de paylaşacağız. Motorumuz, kullanım amacına göre istenilen ebat ve istenilen güçte üretilme imkanına sahip. Örneğin bir model hesaplamasında motorumuz 3485cc de 523 hp, 620nm, 390kw güç elde edebiliyor” dedi.

“PARA DEĞİL, PROTOTİP İÇİN DESTEK İSTİYORUZ”

Motoru mükemmelize edip hayata geçirebilmek, prototipini üretebilmek için önemli bir desteğe ihtiyaç duyduklarını ve bu nedenle kamu kurumları ile özel sektöre çağrı yaptıklarını belirten Yılmaz, “Biz kimseden para istemiyoruz. Bu önemli buluşu en mükemmel haliyle ve devletimiz ile milletimizin önüne koyacağız. Tamamen yerli ve milli imkanlarla yapılabilecek bir çalışma. Türk ekonomisine çok büyük avantajlar sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

HEDEFLERİ 147 ÜLKEDE GEÇERLİ PATENTİ ALMAK

Motorun patent çalışmasının da tamamlandığını sözlerine ekleyen Yılmaz, “2015 yılında Ankara'da patent başvurumuzu yaptık. 22 Haziran 2020'de patentimizi aldık. Patent sürecinin bu kadar uzun sürmesi tekniğin bilinen durumunun aşılmış olmasından kaynaklanıyor. Bu sebepten patentimizin geçerlilik süresi 20 yıldır. (İPC) olarak yaptığımız başvurumuzu devletimizin katkılarıyla (PCT) olarak tescilletip 147 ülkede geçerli kılacağız” diye konuştu.

“BU BULUŞUMUZ ÜLKE DIŞINA GİTMESİN”

Motorla ilgili çalışmayı yapan gruplarının ülkesine ve milletine sevdalı isimlerden oluştuğunu sözlerine ekleyen Birol Yılmaz, “Böylesine önemli ve ekonomik değeri olan bir buluşun ülkemiz kurum ve kuruluşları tarafından yapılmasını istiyoruz ve dışarıya gitmesine gönlümüz razı değil. Motorumuzu Türkiye'ye ve Türk milletinin yararına sunmak istiyoruz. Bu nedenle yurt dışından bulabileceğimiz desteklere hiç sıcak bakmadık” ifadelerini kullandı. İHA