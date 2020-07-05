Acı haberler peş peşe geldi! Kıyıda hayata döndü, hastanede hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da serinlemek için Atatürk Barajı Gölü’ne giren Suriye uyruklu Muhammed Ayod ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Gençlerin gözden kaybolduğunu görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar ise vatandaşlar ismi öğrenilemeyen kişiyi kurtararak sudan çıkardı. Kurtarılan kişi, Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbarla gelen su altı arama polisleri ise Ayod'un cansız bedenine ulaştı. Ayod'un cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KALP MASAJINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kahramanmaraş’ta Muhammet Uykun (15), serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu. Dalgıçlar tarafından çıkarıldığı kıyıda kalp masajıyla hayata dönen Uykun, götürüldüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kılavuzlu Mahallesi’ndeki Kılavuz Baraj’ında meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Uykun, arkadaşları ile birlikte serinlemek için baraja girdi.

Uykun bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın sonunda Muhammet Uykun barajdan çıkardı.

KIYIDA HAYATA DÖNDÜ, HASTANEDE ÖLDÜ

Hemen baraj kenarına getirilen Muhammet Uykun’a ekipler müdahale etti. Yapılan kalp masajı sonucu hayata dönen Uykun, hemen ambulansla hastaneye götürüldü. Uykun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ BARAJ GÖLETİNDE BOĞULARAK ÖLDÜ

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde baraj göletine giren Dadal Kanlı (15), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Kartalkaya Baraj Göleti’nde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için baraj göletine giren Dadal Kanlı kısa süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye dalgıçları, Dadal Kanlı’nın cansız bedenine ulaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kanlı’nın cenazesi hastane morguna götürüldü. DHA