ADD’den Erbaş’a suç duyurusu: Utanç vericidir, saygısızcadır!

“Hilafete ve Saltanata İzin Vermeyeceğiz!” başlıklı yazılı bir açıklama yayınlayan ADD, “Diyanet İşleri Başkanı’nın kendi dilinden konuşursak; adeletli davranmamıştır, hak yemiştir… Haddini aşarak; ‘Bizim inancımızda vakıf malı kutsaldır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar’ sözleriye de isim vermeden, Büyük Atatürk’e ‘lanet’ okumuştur” ifadelerini kullandı.

“UTANÇ VERİCİDİR, SAYGISIZLIKTIR”

Atatürk’ün vermiş olduğu Kurtuluş Savaşı’nı hatırlatan ADD’nin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Vatanımızı, İstanbul’u ve Ayasofya’yı işgalden kurtaran; Ayasofya’yı tamir ettirerek koruma altına alan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik bu çirkin söylem, Türk Milleti adına utanç vericidir, saygısızlıktır… Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakarettir, suçtur… Ayrımcılıktır, milli, insani, dini, vicdani, ahlaki her türlü değerden uzaktır.

“HEM ANAYASAYA HEM DE KURULUŞA AYKIRI”

Açıklamada, “Atatürk’ün hedef alınması, Diyanet İşleri Başkanı’nın sahip olduğu zihniyetin açık tezahürüdür” denilerek, “Bu kişinin Diyanet İşleri Başkanı olarak görev yapması hem Anayasaya hem de Diyanet İşleri Kuruluş Kanunu’na aykırıdır” ifadesine yer verildi.

“ANLAMALRINI ELBETTE BEKLEMİYORUZ”

Açıklamada Atatürk’ün, “İstanbul’u alan Büyük Fatih, bu azametli, kudretli padişah hakikatten bütün İslam dünyasının, bütün Türk dünyasının hakkıyla istifade edebileceği bir zattır” sözlerinin hatırlatılarak, “Bu sözlerin sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyüklüğünü, tarih bilgi ve birikiminden yoksun kişilerin anmasını elbette beklemiyoruz” denildi.

“HİLAFET İSTERİZ DİYENLERİ GÖRMEYENLER…”

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılacağı günün Lozan Barış Antlaşması’nın 97. yıl dönümüne denk getirilmesine dikkat çekilen açıklamada, “Atatürkçü düşünceye, çağdaş kazanımlara, laik ve demokratik cumhuriyete açıkça meydan okunduğu gün yüzüne çıkmıştır. ‘Hilafet isteriz’ sloganlarıyla yürüyenleri, söz ve davranışlarıyla Büyük Atatürk’e hakaret edenleri görmeyenler; dün, bütün güçleriyle Atatürkçü ve yurtseverlere baskı uygulamışlardır. Zulüm etmişlerdir” ifadelerine yer verildi.

YARGIYA MÜRACAAT EDECEĞİZ”

Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunulacağının belirtildiği açıklamada, “Tekrar sölüyoruz ki hilafet ve saltanat heveslilerine meydanı boş bırakmayacağız. Demokratik ve yasal haklarımızı sonuna kadar kullanarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Eylem ve söylemleriye suç işleyen, Diyanet İşleri Başkanı hakkında yargı yoluna müracaat edeceğimizi ilan ederiz” denildi.

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