Af yasası çıkacak mı? Kimler yeni infaz düzenlemesinden faydalanacak?

Af yasasında kadına şiddet, cinsel istismar, terör, uyuşturucu ve cinayet suçları dışarıda bırakıldı. İnfaz düzenlemesinde cezaevlerinde geçirilmesi gereken süre kısalacak. Koşullu salıverilme oranı yüzde 50 olarak uygulanacak. Kasten öldürme suçunda üçte iki, terör ve örgütlü suçlarda dörtte üçlük oran korunacak. İşte af yasası ile ilgili detaylar…

BAZI CEZALAR 2 AY EVDE ÇEKİLECEK

Corona virüsü (Koronavirüs) salgınını dikkate alarak, açık cezaevinde cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili Meclis’in alacağı geçici düzenlemeyle cezaların konutta çekilmesinin önünün açıldığını belirten Özkan, “Bunun 2 kez de Adalet Bakanı tarafından uzatılmasının önünün açılmasına imkan veriliyor. Açık cezaevinde hükmü infaz edilenlerin 2 ay süreyle cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Bu sürenini zaruret teşkil etmesi halinde aynı sürenin en fazla 2 kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz” dedi.

AF YASASINDAN KİMLER YARARLANACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, tekliften kaç kişinin yararlanacağına ilişkin soruya ise “Şu anda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçeceklerle bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor” yanıtını verdi.

Teklifin ne zaman görüşülmeye başlanacağı da sorulan Özkan, “En geç perşembe günü Adalet Komisyonu toplanarak bu yasanın görüşmelerine başlayacak. Gelecek hafta başı itibarıyla bir farklı karar alınmazsa gelecek hafta salı günü itibarıyla Genel Kurul'da görüşmelere başlamış olacağız” diye yanıt verdi.