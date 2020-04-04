Af yasası kabul edildi! İnfaz düzenlemesi kimleri kapsıyor?

Af yasasının infaz düzenlemesiyle birlikte sık sık gündeme gelmesiyle ayrıntıları merakla araştırılmaya başlandı. Meclise gelmesi için hazırlanan af yasasında kadına şiddet, cinsel istismar, terör, uyuşturucu ve cinayet suçları dışarıda bırakıldı. İşte af yasası ayrıntıları…

YENİ İNFAZ YASASI KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Teklif çalışmaları kapsamında ceza hukukçuları, akademisyenler, uygulayıcılar ve yüksek yargı mensuplarının görüşlerini aldıklarını belirten AKP'li Özkan şunları ifade etti:

*Başta İnfaz Kanunu olmak üzere 11 farklı kanunda değişiklik içeren 70 maddeden oluşan kanun teklifimizi tamamladık. Kamuoyu taktir edecektir ki infaz düzenlemesi zor bir alandır. Bu kapsamda toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı suçlar ve terör suçları bu kapsamın dışına çıkarılmıştır.

*Öteden beri ülkemize büyük zararlar veren terör suçları özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Ayrıca Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmesi sebebiyle cezaevi boyutlarıyla birtakım tedbirler alınması da ortaya çıkmıştır.

‘CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Ceza infaz kanun teklifiyle kalıcı düzenlemeler getirildiğini belirten Özkan, şunları söyledi:

* Başta ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlenmektedir. Bu süreleri belirlerken terör, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kadına karşı şiddet ve kasten adam öldürme hariç olmak üzere diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir.

* Denetimli serbestlik uygulamasındaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmü olunan ceza ile orantılı uygulama öngörülmektedir.

* Cezaların artırılmasına ilişkin düzenleme bazı suçlarda suç ve ceza politikası gereği kamu düzenine verdikleri zarar dikkate alınarak cezaların artırılması hedeflenmektedir. Özellikle çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili ceza kanununda var olan mevcut düzenleme çok düşük ceza öngörmektedir.

* Bunun taban ve tavan oranının 2'şer yıl artırıyoruz. Toplumda büyük zarar oluşturan tefecilik suçunun cezasını artırmayı hedefliyoruz.

‘GEÇİCİ DÜZENLEMELER ÖNGÖRÜLÜYOR'

Kanun teklifiyle geçici düzenlemelerin de öngörüldüğünü vurgulayan Özkan, şöyle konuştu:

*1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen bazı suçlar bakımından uygulanan 2 yıllık denetimli serbestlik süresini 3 yıla çıkartıyoruz. Tarihi de 30 Mart 2020 tarihine çekiyoruz. Bu yasa kapsamında istisna tutulan suçlar yine bu geçici düzenlemeden de yararlanamayacaktır.

*Getirilen düzenleme ile iyi hal değerlendirmeleri otomatik sistemden çıkarılarak oluşturulan gözlem ve idare komisyonunun kararına bağlanmaktadır. Yine bu komisyon değerlendirmelerini yaparken sadece cezaevinin içerisinde suç yapılan usulsüzlükler, hatalar yanlışlarla ilgili değil cezaevinin dışında hastane veya adliyede hükümlülerin durumlarını da ele alarak değerlendirmelerini yapmaktadır.

*Kadınlar, yaşlılar, hastalar ve anneler lehine de düzenlemeler öngörüyoruz. 65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarda konutta infazını mümkün hale getiriyoruz. İnfaz hakimliği müessesesini getiriyoruz.

*Görev ve yetkileri genişletiliyor hakimlerin. 1 Eylül 2020 tarihinde başlayacak infaz hakimliği mahkumiyet kesinleştikten sonra cezaevi içinde tüm süreçleri iyi hal, açığa alma gibi değerlendirmeleri infaz hakiminin kararına bağlanıyor.

‘KOVID-19 NEDENİYLE 2 AY EVLERİNDE CEZALARINI ÇEKECEKLER'

Corona virüsü (Koronavirüs) salgınını dikkate alarak, açık cezaevinde cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili Meclis'in alacağı geçici düzenlemeyle cezaların konutta çekilmesinin önünün açıldığını belirten Özkan, “Bunun 2 kez de Adalet Bakanı tarafından uzatılmasının önünün açılmasına imkan veriliyor. Açık cezaevinde hükmü infaz edilenlerin 2 ay süreyle cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Bu sürenini zaruret teşkil etmesi halinde aynı sürenin en fazla 2 kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz” dedi.

'90 BİN KİŞİ YARARLANACAK'

AKP'li Özkan, tekliften kaç kişinin yararlanacağına ilişkin soruya ise “Şu anda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçeceklerle bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor” yanıtını verdi.

Teklifin ne zaman görüşülmeye başlanacağı da sorulan Özkan, “En geç perşembe günü Adalet Komisyonu toplanarak bu yasanın görüşmelerine başlayacak. Gelecek hafta başı itibarıyla bir farklı karar alınmazsa gelecek hafta salı günü itibarıyla Genel Kurul'da görüşmelere başlamış olacağız” diye yanıt verdi. DHA