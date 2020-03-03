Ağaç diktikleri yere mezbaha yapmak için doğayı katlediyorlar

Başakşehir Belediyesi, Sazlıdere Barajı havzasında yer alan 153 dönüm alanda kurban kesim yeri inşaatına başladı. AKP’li belediye, 2011 yılında “Bu faaliyetimiz doğaya saygı anlayışının ifadesidir” diyerek ağaçlandırdığı Şamlar Piknik Alanı‘nda çok sayıda çam ağacını kesti.

İBB CHP Meclis Üyesi Hayrettin Özbakır, CHP Başakşehir Meclis Üyesi Nizamettin Kümeç ve İYİ Parti Başakşehir Belediye Meclis Üyesi Halil Kalkan, bölge halkının da tepkisini çeken inşaat alanına giderek incelemelerde bulundu.

Hayrettin Özbakır, “Kapitalizm, gölgesini satamadığı ağacı keser sözü bir kez daha tekrarlanıyor. Bu coğrafyaya ihanet etmeye kimsenin hakkı yok” dedi. Bölgenin geçmiş yıllarda dönemin AKP’li Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın başkanlığında ‘gövde gösterisine dönüştürülerek’ ağaçlandırıldığına dikkat çeken Özbakır, şunları söyledi:

“BAŞAKŞEHİR BETON ŞEHİR OLACAK”

“Kurban kesim yeri gerekçesiyle ağaç katliamı yapılıyor. Çok sayıda ağaç kesilmiş durumda. İşçiler bazı çam ağaçlarının sökülüp başka yerlere dikileceğini söylüyor. Başakşehir yaşanabilecek bir yerse bunu doğal alanlarına borçludur diyoruz ama anlatamıyoruz.” Başakşehir, ‘Betonşehir’ haline getirilmek isteniyor.”

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINACAK

Başakşehir Belediyesi’nin geçmişte Gölet Parkı imara açma girişimlerine karşı da mücadele ettiklerini ifade eden Hayrettin Özbakır, bu bölgedeki ağaç katliamına karşı sessiz kalmayacaklarını, konuyu 6 Mart Cuma günü belediye meclisinde gündeme getireceklerini söyledi.