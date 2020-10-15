Ağaç kestirip villa yaptıran orman işletme müdürü tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin Orman İşletme Müdürlüğü'ne yaptığı operasyon kapsamında gözaltına alınan işletme müdürü G.Z.’nin kesimi yasak bölgede, bulunan sedir ağaçlarının kesilmesi için akrabalarına özel izin verdiği ve ağaçların akrabalarına ait villalarda kullandırdığının kanıtlanması üzerine çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Polisin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından zimmetine mal geçirdiği iddia edilen G.Z. hakkında soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili 8 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

BAŞKA BİR MEMUR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında dün bir orman muhafaza memuru rüşvet alırken suçüstü yakalanmış ve sevk edildiği mahkemede tutuklanmıştı.