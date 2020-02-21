AİHM, Yılmaz Büyükerşen’i haklı buldu!

AKP Eskişehir eski milletvekili Salih Koca’ya hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AİHM tarafından haklı bulundu.

2 YIL 8 AY HAPSİ İSTENMİŞTİ

2011 yılı Haziran ayında AKP’li eski milletvekili Salih Koca, Eskişehir’de yerel bir televizyon kanalına katılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Büyükerşen hakkında, Eskişehir 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde ‘kişiyi basın yayın yoluyla onur, şeref ve haysiyetini zedeleyecek söz söylemek’ suçundan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Eski milletvekili Koca’ya ‘yalancı’ demekle yargılanan başkan Büyükerşen, duruşmada verdiği ifadesinde üzerine atılan suçlamaları kabul etmemiş, “Ben televizyon programında, müştekinin halka doğru söylemediğini bu şekilde dile getirdim. Kendisine sıfat vererek ‘yalancı’ demedim. Sadece yalan söylediğini belirttim. Hakaret kastım yoktur” şeklinde kendisini savunmuştu.

BİN 740 TL PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Eskişehir 3. Sulh Ceza Mahkemesi, Haziran 2012 tarihinde görülen son duruşmada başkan Büyükerşen’i ‘hakaret’ suçundan 87 günlük adli para cezası olan bin 740 TL para cezasına çarptırmıştı.

3. Sulh Ceza Mahkeme hakimi ayrıca, para cezasının 2 bin TL’nin altında olduğu için üst mahkeme yolunun da kapalı olduğuna karar vermişti.

Kararın ardından Büyükerşen’in avukatları, 21 Eylül 2012’de mahkeme kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımışlardı.

AİHM, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ

AİHM ise bu kararı yanlış bularak Büyükerşen’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

AİHM gerekçeli kararında, Yılmaz Büyükerşen ile Salih Koca’nın siyasi figürler olduklarına, olayın genel seçim öncesinde yaşandığına ve Büyükerşen’in sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Karar Büyükerşen’in avukatlarına tebliğ edilirken, AİHM kararının Eskişehir 3.Sulh Ceza Mahkemesi’ne iletileceği ve verilen cezanın kaldırılmasının talep edileceği öğrenildi.