Aile Bakanlığı bürokratı, ‘açız’ diyen anneye ‘geber’ dedi

Fransa merkezli yayın kuruluşu Euronews’in Türkçe masası, İstanbul’da corona virüsü salgını nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlarla söyleşi yaptı.

Çok mağdur olduğunu belirten bir anne, “Çocuklarıma kahvaltı ettiremedim ve bu benim zoruma gitti. Devletimiz bu duruma bir el koysun. Şimdi çocuklarım aç kalmasınlar diye dilenmekten geliyorum. Çıkma diyorlar, bu durumda nasıl çıkmayayım. Biz ölelim ama çocuklarımız aç kalmasın” dedi.

Haberin videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Videoyu twitter hesabından paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, mağdur kadına hitaben “Geber” yazdı.

Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüpleri Birimi‘nden sorumlu olan Nail Noğay’ın bu insanlık dışı hareketine tepki yağdı. Noğay, tepikler üzerine twitter hesabını kapattı.

Ünlü isimlerden siyasilere pek çok kişi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a seslenerek, gereğinin yapılmasını istedi.

GÖREVDEN ALINDI

Bakanlıktan bu sabah yapılan açıklamada, Nail Noğay’ın görevden alındığı ifade edildi:

* Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı'nın sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir. Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez.

* Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir.

* Biz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz. Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır.