AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan ‘anket’ açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş “15 Temmuz’da Ayasofya ibadete açılır mı? sorusuna “İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya’nın ibadete açılmasını bekliyoruz” cevabını verdi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başarıyla devam ettiğini savunan Kurtulmuş “Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir” dedi.

ANKET SONUÇLARINDA AKP

Anket sonuçlarına göre AKP’nin oy kaybettiğinin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş “Biz de kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. Ak Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. AK Parti’nin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM VE KONGRE

Kurtulmuş “2021 baharında ya da akışa göre kongremizi yaparız” derken erken seçim tartışmaları için ise “Erken seçim meselesi ittifaklar meselesi gündemi saptırmak için ortaya çıkıyor” iddiasında bulundu.