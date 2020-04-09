AKP-MHP önce reddetti sonra yeniden teklif verdi

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker bu teklifin öne alınarak görüşülmesini istemiş ancak AKP ve MHP oyları ile önerge reddedilmişti. Teklif Türk Ceza Kanunu'nda halen 6 ay ile bir yıl arasında olan ceza miktarını 3 yıl ile 5 yıla çıkarıyordu.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tarafından Meclis'e sunulan yasa teklifinde özel sektörde ve kamu kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline yönelik şiddet eylemlerine verilen cezalar artırılıyor.

Sağlık çalışanlarına karşı yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarını işleyen kişilere 9 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Eski düzenlemeden farklı olarak teklife göre bu cezalar artık eskisi gibi ertelenemeyecek veya paraya da çevrilemeyecek. CHP ve İYİ Parti teklifin infaz düzenlemesiyle aynı pakette olmasına karşı.