AKP milletvekili Demirbağ, Elazığ’daki son rakamları açıkladı

SÖZCÜ’ye konuşan AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, kentteki corona vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Elazığ'da 89 kişinin gözetim altında olduğunu kaydeden Demirbağ, vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda çağrı yaptı.

“21 VAKA HASTANEDE, 68 KİŞİ İSE EVDE İZOLE DURUMDA”

Sosyal izolasyon ve maske konusunda vatandaşların gevşememesi gerektiğini belirten Demirbağ, şunları söyledi:

* Bin- iki bin kişilik bir cenazeye katıldık. Doğru dürüst ne sosyal mesafe ne maske hiçbir şey hemen hemen yoktu. Taziyelere fırsat buldukça iştirak etmek lazım. Bunu belirtmemdeki amaç biraz daha dikkatli olmak lazım.

* Elazığ’da şu anda 89 hastamız var, bunlardan 21'i hastanelerde tedavi altında. 68’i ise evlerinde kendilerini izole etmiş durumda. En az olan illerden biri olmamamıza rağmen tedbiri elden bırakmamamız lazım.

* Köylerimizin, şehrimizin, hemşerilerimizin ekonomik talepleri var. Geçmişte bu taleplerin 3’te 1’i karşılanırken şimdi yüzde 10’u karşılanıyor çünkü bu süreç ekonomiyi etkiledi.