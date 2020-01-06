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AKP Sözcüsü Çelik’ten Libya açıklaması!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kadına şiddet konusunda 75 maddelik bir eylem planı ortaya konulduğunu söyledi. Çelik, Libya'nın toprak bütünlüğünün Türkiye için elzem olduğunu ifade etti.

18:47 -
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AKP Sözcüsü Çelik’ten Libya açıklaması!

Ömer Çelik, şunları söyledi:

* Devletimiz şehidimizi son yolculuğuna uğurlamıştır. Bütün şehitlerimize devlet olarak aynı tören uygulanmaktadır. Bir farklılık yoktur.

* Milletimiz şehidimizin nereden kaldırılmasını istiyorsa buna saygı duyarak usullere göre gerçekleştirilir.

KADINA ŞİDDET

* Kadına şiddet konusunda 75 maddelik bir eylem planı ortaya konuldu.

SÜLEYMANİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ

* Kasım Süleymani’nin öldürülmesi Orta Doğu denklemini etkileyecek sonuçlar doğuracak. Karşılıklı tehdit dili her geçen gün tırmanıyor.

LİBYA ANLAŞMASI

* 2015 yılında Fas’ta gerçekleştirilen görüşme sürecinde Libya ile anlaşma imzalanmıştı. Libya’daki Saraç hükümeti BM kararına dayanan meşru hükümettir. Hafter’e bağlı güçler çözüm çabalarına destek vermiyor. Libya’nın toprak bütünlüğü Türkiye için elzemdir.

* Ateşkesin ve istikrarın sağlanması için hem diplomatik hem sahadaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Meşru hükümetin daveti üzerine bulunuyoruz. Biz meşru bir hükümeti desteklemek üzere oradayız. Kimse ile çatışmak üzere orada değiliz. DHA

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Son güncelleme: 18:55 06.01.2020
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