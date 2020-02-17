AKP’de ‘kara liste’ krizi!

AKP'li başkanının sözlerine onlarca tepki geldi. Mesut Kurt isimli bir takipçisi “Herkesi seven kişilerin kara listesi olmamalı diye düşünüyorum” dedi. Salman'ın ‘kara listesi' parti içinde de tartışma konusu oldu.

Salman yerel seçimden önce ili ziyaret eden bakanlara ‘altın ibrik' hediye etmesiyle gündeme gelmişti. İl başkanı, Nilüfer ilçe teşkilatının toplantısında kendisini dinlemeyen AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'la girdiği polemikle de uzun süre tartışıldı. Salman, belediye başkanına, “Sayın başkanım nereye gidiyorsunuz, hayırdır inşallah. Sizi şöyle alıyım ben. Boru değil, il başkanı konuşuyor” demişti.