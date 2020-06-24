Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… AKP’den CHP, HDP ve İYİ Parti’ye sürpriz ziyaret

AKP grup başkanvekilleri, baro düzenlemesiyle ilgili olarak CHP, HDP ve İYİ Parti grup başkanvekillerini ziyaret edecek.

Sozcu.com.tr
11:02 -
Haberler Gündem
Son dakika… AKP’den CHP, HDP ve İYİ Parti’ye sürpriz ziyaret

AKP, barolarla ilgili düzenlemeyi görüşmek için CHP, HDP ve İYİ Parti’yle bir araya geliyor. AKP heyeti saat 14.00’te CHP’yi saat 15.00’te HDP’yi, saat 16.00’da ise İYİ Parti’yi ziyaret edecek. Görüşme, başkanvekilleri düzeyinde yapılacak. MHP, pakete destek vereceğini açıklamıştı. AKP, bugünkü ziyaretlerde CHP, HDP ve İYİ Parti’nin de desteğini isteyecek.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan iki gün önce yaptığı açıklamada “Baro teklifimizin iki temel başlığı var. Beş binden fazla avukatın olduğu yerlerde birden fazla baro kurmaya imkan vermesi. Adı gibi baroların (tüzel kişiliklerin/odalar birliği gibi) eşit temsili ve baroları birkaç büyük baronun tahakkümünden kurtarması” demişti.

İLGİLİ HABERTBB'den Avukatlık Kanunu'ndaki değişiklik çalışmalarına tepkiTBB'den Avukatlık Kanunu'ndaki değişiklik çalışmalarına tepki
AKP CHP son dakika
Son güncelleme: 11:35 24.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more