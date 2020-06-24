Son dakika… AKP’den CHP, HDP ve İYİ Parti’ye sürpriz ziyaret

AKP, barolarla ilgili düzenlemeyi görüşmek için CHP, HDP ve İYİ Parti’yle bir araya geliyor. AKP heyeti saat 14.00’te CHP’yi saat 15.00’te HDP’yi, saat 16.00’da ise İYİ Parti’yi ziyaret edecek. Görüşme, başkanvekilleri düzeyinde yapılacak. MHP, pakete destek vereceğini açıklamıştı. AKP, bugünkü ziyaretlerde CHP, HDP ve İYİ Parti’nin de desteğini isteyecek.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan iki gün önce yaptığı açıklamada “Baro teklifimizin iki temel başlığı var. Beş binden fazla avukatın olduğu yerlerde birden fazla baro kurmaya imkan vermesi. Adı gibi baroların (tüzel kişiliklerin/odalar birliği gibi) eşit temsili ve baroları birkaç büyük baronun tahakkümünden kurtarması” demişti.