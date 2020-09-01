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AKP’den ÖTV zammıyla ilgili açıklama!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz pazar günü yapılan ÖTV zammına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Türkiye'nin içinden geçtiği sıkıntılar var. Pek çok destek paketi açıklanıyor. Bunun yanında da alınması gereken tedbirler alınıyor. Dolayısıyla bugün alınan tüm kararlar, birtakım rasyonel göstergelerin neticesi olarak yapılıyor" dedi.

Sozcu.com.tr
20:20 -
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AKP’den ÖTV zammıyla ilgili açıklama!

AKP’nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Ömer Çelik, ÖTV zammı ve Doğu Akdeniz konularında açıklamalarda bulundu.

AKP Sözcüsü Çelik, ÖTV zammıyla ilgili şunları söyledi:

* Türkiye’nin içinden geçtiği sıkıntılar var. Pek çok destek paketi açıklanıyor. Bunun yanında da alınması gereken tedbirler alınıyor. Dolayısıyla bugün alınan tüm kararlar, birtakım rasyonel göstergelerin neticesi olarak yapılıyor.

* İçinden geçtiğimiz dönemi, diğer ülkelere göre pozitif ayrışarak geçiriyoruz. Kuşkusuz bazı noktalarda dünya ile birlikte biz de sarsılmaya devam ediyoruz. Ekonomi yönetimi bütünsel bir bakışla bu kararları alıyor.

* Önümüzdeki zamanlar içerisinde vatandaşımızın memnuniyetini artıracak kararlar alacağız.

“YUNANİSTAN KORSAN DEVLETTİR”

Çelik, Yunanistan hakkında şu ifadeleri kullandı:

* Meis adası1947 Paris anlaşmasına göre silahsızlandırılmıştır. Oradaki güvenliği sağlamak için bir takım unsurlar bulunabiliyor, silahlı güç kapsamına girmeyecek şekilde.

* Yunanistan bugün için Doğu Akdeniz’de bir korsan devlettir, boyunu aşan işlere kalkışıyor.

* Yunanistan'ı bu tip provokasyonlardan kaçınması konusunda uyarıyoruz. Yunan Başbakanı’nın dünyada gezip yalvarmadığı ülke kalmadı.

* Yunanistan güvenli muhatap arıyorsa Türkiye'den daha güvenli bir muhatap yoktur. Bütün bu diplomasi Yunan hükümetinin ağır yenilgisiyle sonuçlanacaktır. Yunanistan'ın yalvardığı devletler, çıkarlarının bittiği sınırda Yunanistan diye bir şeyi görmezler.

* Yunanistan, Türk deniz kuvvetleri ile yanlış bir harekete girmesin. Mavi Vatan konusunda taviz vermeyiz.

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AKP Başbakan Dünya Ekonomi Ömer Çelik ÖTV Paris pazar Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 20:35 01.09.2020
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