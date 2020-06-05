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AKP’den yeni torba yasa teklifi! Telefona, kredi kartına elektronik abonelik

Türkiye’de Covid-19 salgını sonrasında hayatta başlayan normalleşme, TBMM çalışmalarına da yansıdı. AKP, Meclis’e kredi kartı ve GSM başvurusunun online yapılmasından, karşılıksız çeke 9 ay ek süre getirmeye, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına Türkiye’de yarı zamanlı/parttime çalışma hakkına kadar pek çok maddeyi içeren bir torba yasa teklifini TBMM’ye getirdi.

Sozcu.com.tr
17:25 -
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AKP’den yeni torba yasa teklifi! Telefona, kredi kartına elektronik abonelik

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un verdiği bilgiye göre yeni torba teklif şunları içeriyor;

* Kredi ve banka kartı, faktoring, finansal kiralama ve GSM operatörlerinin abonelik sözleşmeleri elektronik ortamda yapılabilecek.

* Karşılıksız çeke 9 ay ek süre geliyor. Yaptırımlar, çekin karşılığı bu süre içinde ödenmezse uygulamaya konulacak.

22 MİLYARLIK EK FİNANSMAN SAĞLANACAK

* Kamu bankaları ile kamu kurumlarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla, İkrazen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senet ihraç limiti yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkıyor. Böylece kamu banka ve kuruluşlarına 22 milyarlık ek finansman sağlanacak.

* 2020 yılı içinde deprem ve doğal afetlerden zarar gören Elazığ, Diyarkabır, Malatya, Adıyaman, Tunceli, Van ve Manisa'da yaşayanların mağduriyetlerinin giderilmesi için ek önlemler alınacak.

GURBETÇİLERE PART TİME ÇALIŞMA

* Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına, Türkiye'de part time çalışma hakkı.

* Yetkisiz tütün üreten çiftçilere yaptırımlar 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyordu. Bu süre bir yıl daha uzatıldı.

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Son güncelleme: 17:26 05.06.2020
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