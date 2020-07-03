AKP’li başkan destekli hayali daire satmışlar

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Esenyurt'taki konut mağdurlarının sorununu Meclis gündemine taşıdı. AKP'de “Metal yorgunluğu” gerekçesiyle istifa ettirilen Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, şarkıcı Petek Dinçöz'ün katıldığı törenle bir konut projesinin tanıtımını yaptı.

AKP'LİLER REDDETTİ

Ancak 5 kat ruhsat izni verilen projede, 8 kat da hayali satış yapıldığı belirlendi. Hayali 8 kat için projeye para yatıranların tümü dolandırıldı. Evler bitmedi, 5 katın ruhsatı da iptal edildi. Hamzaçebi, konuyla ilgili TBMM'ye araştırma önergesi verdi. Önerge, AKP oylarıyla reddedildi. “İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin muhtelif yerlerinde, konut satış vaadiyle 100 bine yakın vatandaş dolandırıldı” diyen Hamzaçebi, Esenyurt'ta yaşanan olayı şöyle anlattı:

450 KİŞİ MAĞDUR OLDU

*Esenyurt Belediye Başkanı bir projenin tanıtım töreninde bulunuyor, yanında müteahhitler de var. Maket proje 13 katlı ama bu proje önünde fotoğraf çektirdiği dönemde 5 kat ruhsat izni vermiş. Satış ise 13 kat üzerinden yapılıyor. 5 kat ruhsat da şimdi iptal edilmiş durumda. Toplam 450 kişi de mağdur oldu.

*Esenyurt Belediye Başkanı zamanında Esenyurt'ta büyük bir imar cinayeti işlenmiştir. Bu cinayetin kurbanları da, 100'er bin liraya kadar para yatırıp mağdur olan vatandaşlarımızdır.”