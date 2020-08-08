AKP’li başkanın o fotoğrafına vatandaşlardan tepki yağdı

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sabah saatlerinde Kazancılar Çarşısı'nda Vali Şehmuz Günaydın ile yaptığı denetimlerin ardından Belediye ve özel halk otobüslerinde vatandaşların sosyal mesafeye uyup uymadığını görmek için denetimler gerçekleştirdi.

AKP'li Başkan Büyükkılıç denetimler esnasında sosyal mesafeye uymayan vatandaşlara corona virüse karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

FOTOĞRAF ÇEKİP UYARILARDA BULUNDU

Başkan Büyükkılıç denetimler sırasında tenha olan bir otobüste fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaştı. Büyükkılıç yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

“Biz bu şehrin insanını seviyoruz ve bu şehre hizmete sevdalıyız. Şehrin her konusu bizim önceliğimiz. Bu manada #SağlıkİçinHepimizİçin sloganıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan geçen bir otobüsümüze binerek, maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlattık. Lütfen kurallara uyalım” ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

AKP'li başkanın günün tenha saatlerinde özel halk otobüsünde çekilmiş fotoğraflarına tepki gösteren vatandaşlar, paylaşımın altına dikkat çeken yorumlar yaptı.

İşte vatandaşların paylaşıma yaptığı yorumlardan bazıları;

*Öğlen saatinde boş otobüse binip insanlara temennide bulunmak kolay. Akşam ağzına kadar dolu otobüslere de bekleriz sizi

*Sabah saatlerinde yoğunluk zamanı gerçekten bir vatandaş gibi binmenizi bekliyorum saygılar.

*Kayseri Kayseri olalı böyle boş otobüs görmemiştir.

*Kim kandırdı sizi ya biz hep iç içeyiz tıklım tıklımız koyun gibi mi desem saman gibi mi bilemedim

*Sayın başkanım biz her gün dolu dolu otobüslere biniyoruz millet sırt sırta gidiyor ve buradan size çok kez yorum yaptım ulaşımda seferleri çoğaltın diye. Siz hangi otobüse bindiniz bomboş otobüs bize mi denk geliyor dolu otobüs.

*Sayın başkanım sefer sayılarını fazlalaştırın da o zaman insanlar mesafe kuralına uyabilsin yoksa koronavirüs daha çok artmaya devam eder

*Başkanım tebrikler boş otobüsü tak diye denk getirmişsiniz.