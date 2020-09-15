AKP’li belediye başkanının ‘cezaevi’ sevinci

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Kavak ilçesine yapılacak ve Türkiye’nin en büyük infaz kurumlarından biri olacak S Tipi Cezaevi’nin önümüzdeki yıl hizmete açılması konusu gündeme geldi. 2 bin kişilik cezaeviyle ilgili kanal güzergahı ve taşkın alanlarının yeniden düzenlenmesi, yol bağlantılarının sağlanması ve kullanım alanı kararlarının belirlenmesine ilişkin imar planı değişikliği teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

“HASRETLE BEKLİYORDUK”

Oturumda konuşma yapan AKP’li Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “19 Mayıs Mahallesi’nin yıllardan beri hasretle beklediği bir çalışmaydı bu” diyerek, şunları söyledi:

* Türkiye'nin çok önemli ve büyük cezaevlerinden bir tanesi ilçemizde yapılıyor. Allah nasip ederse 2021 yılı Haziran ayında Kavak'ta hizmete açmış olacağız. Buranın yollarıyla alakalı problem vardı. Bu teklif Meclis’ten geçtikten sonra Kavak Belediyesi’nde 1/1000’lik imar planı çalışmasını yapacağız. Birkaç ay içerisinde ise 19 Mayıs Mahallesi, Kavak’ın örnek mahallelerden bir tanesi olacak.

“CEZAEVİYLE ÖVÜNMEK ÇOK ACI BİR ŞEY”

İYİ Parti Meclis Üyesi Ayhan Ayvaz, ise “Belediye başkanımızın ülkemizin en büyük cezaevlerinden birini kendi ilçesine yapılacağını övünerek söylemesi çok acı bir şey. Bunun devamında bir şey söylemek istemiyorum” dedi.

İÇİNDE ÇOCUK CEZAEVİ DE VAR

2017 yılında yapımına başlanan S Tipi Ceza İnfaz Kurumu projesi, 283 bin 952 metrekare arsa alanı üzerinde; toplam 126 bin 960 metrekare inşaat alanı, 57 bin metrekare ulaşım yolları ve otoparklar, 4 bin metrekare peyzaj alanı, 90 bin metrekare açık tesis alanlarından oluşacak. Cezaevi içerisinde, Çocuk Ceza İnfaz Kurumu, Açık Ceza İnfaz Kurumu, ziyaretçi binaları, teknik ve idari binalar ve lojman binaları yer alacak.