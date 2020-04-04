AKP’li belediye için baraj transfer ettiler

Barajın bulunduğu alanın 25 bin dönümü CHP'li Kaynarca Belediyesi, 5 bin dönümü ise AKP'li Pınarhisar Belediyesi sınırlarında bulunuyordu.

Ancak barajın yapımı tamamlanınca aniden sınırlar değiştirildi ve CHP'li belediyede olan 25 bin dönüm arazi de AKP'li Pınarhisar Belediyesi'ne devredildi.

Kaynarca'da yerel seçimi CHP'li Serdar Türker yüzde 71 oyla kazanmış, Pınarhisar'da ise AKP'li Başkan İhsan Talay yüzde 34 oy almıştı.

CHP Grup Başkanvekili, kararla ilgili şöyle dedi:

*Birlik, beraberlik diyorlar ama CHP'li olduğu için Kaynarca Belediyesi sınırlarındaki barajı AKP'li Pınarhisar Belediyesi'ne veriyorlar.

*Partizanlık yapıyorlar. Belediyelerimize zulüm yapılıyor, çok üzüntü verici.”