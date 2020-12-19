AKP’li belediyede temsil bütçesini hep beraber yemişler

Sayıştay denetçilerinin hazırladığı 2019 yılı denetim raporunda, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde sadece başkanlık makamına ait temsil ağırlama bütçesinden 31 adet Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüğü’nünde mevzuata aykırı şekilde faydalandığı ortaya çıktı.

DAİRE BAŞKANLIKLARI VE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ DE KULLANMIŞ

Sayıştay raporuna göre, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 2019 yılında temsil ağırlama giderleri için 24 milyon 676 bin 69 TL harcandı. Kanuna göre, temsil ağırlama bütçesi yalnızca belediye başkanlık makamı tasarrufunda kullanılmakta. Raporda, bu bütçeden Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerinin de harcama yaptıkları tespit edildi.

SAYIŞTAY MEVZUATA AYKIRI BULDU

Sayıştay raporunda, “5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediye giderleri başlıklı 60'ıncı maddesinde temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri belediye giderleri arasında sayılmakta. Temsil, ağırlama bütçesinin Başkanlık makamını temsile yetkili olan Belediye Başkanı tarafından kullanılması gerekmekte olup, bütçenin diğer harcama birimlerince kullanılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir” ifadelerine yer verdi.