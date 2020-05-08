AKP’li belediyeden milyonluk tadilat!

AKP’li Çorum Belediyesi’nin her yıl milyonlarca lirayı tadilat işlerine harcadığını iddia eden Çorum CHP Belediye Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, ihalelerin belirli yandaş şirketlere verildiğini ve teslim alırken de düzgün kontrol yapılmadığını dile getirdi.

3-5 yıllık binalara 5 milyon 581 bin lira tadilat yapıldığını açıklayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı;

*Ortalama 3-5 yaşında olmasına rağmen binalar, tesisler dökülüyor. Bu binaları bu hali ile kimler teslim alıyor? Tadilat ihalelerinin tamamında neden ihale iptali yapılarak tekrar ihaleler yapılıyor?

*Yapılan bazı tesislerin maliyetinin üç katına bakım onarımları neden hep aynı firmaya yaptırılıyor? CHP iktidarından devraldık diyecek bahaneleri olmadığı için sessiz sedasız bu paraları harcıyorlar. Yandaşlar hem yaparken hem de tamir tadilat işinde kazanıyor.

3-5 YILLIK BİNALAR DÖKÜLÜYOR

Belediye tarafından yapılan 3-5 yıllık bina ve tesislerin döküldüğünü ileri süren Tuncay Yılmaz, EKAP’dan (Elektronik Kamu Alımları Platformu) elde ettiği belediye tarafından yapılan tadilat ve onarım harcamalarını da tek tek açıkladı:

*Nikâh Sarayı: Yapılış tarihi 2014, maliyeti 1 Milyon 114 bin TL. Salonu Tefrişat Malzemesi Alımı (2014) 143 bin 657 TL, tadilat (2020) maliyeti 482 bin TL

*Piri Baba Kafe: Yapılış tarihi 2012, maliyeti 849 bin TL, Tadilat (2020) maliyeti 147 bin 700 TL.

*Hayvan Pazarı: Yapılış tarihi 2017, maliyeti 8 milyon 888 bin TL, tadilat (2019) maliyeti 247 bin TL

*15 Temmuz Şehitleri Müzesi: Açılış tarihi 2018, maliyeti 2 milyon 915 bin TL. Tekrardan Sergi Alanı Yapım İşi (2020) maliyeti 185 bin TL

*Sanat Müzesi ve Galerisi: Açılış tarihi 2015. Onarım ve yapım işi (2019) maliyeti 318 bin TL

*Kent Meydanı: Yapım tarihi 2017, maliyeti 16 milyon 743 bin TL. Çevre Düzenlemesi Yapım İşi (2019) maliyeti 387 bin TL

*Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali: Yapım yılı 2012, maliyeti 11 milyon 190 bin TL. Tadilat (2018) maliyeti 202 bin TL

*Süs havuzları: Yapım tarihi 2013, maliyeti 2 milyon 257 bin. Bakım, onarım ve Çalıştırılması Hizmet Alımı (2014, 2015 ve 2016) maliyeti 3 milyon 727 bin TL

*Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi Kampüsü EK Tesisleri: Yapılış tarihi 2016, maliyeti 12 milyon. Onarım yapım işi (2018) maliyeti 368 bin 604 TL