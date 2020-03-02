AKP’li belediyeden sınıra ücretsiz otobüs

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan alçak hava saldırısının ardından düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olunmayacağı kararı alınmıştı. Haberin üzerine binlerce düzensiz göçmen Avrupa ülkelerine gidebilmek için sınıra akın etti.

AKP'Lİ BELEDİYE İRTİBAT NUMARASI VERDİ

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda, “Kayseri Büyükşehir Belediyemize bağlı ulaşım ekiplerince şehrimizde bulunan ve Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenleri sınır kapılarına ulaştırmak amacıyla ücretsiz taşıma hizmeti sağlanacaktır. Hareket saatleri gelen taleplere göre oluşturulacaktır. Müracaat: ALO 153 Çağrı Merkezi” denildi.

AKP'li belediyenin twitter hesabı üzerinde uzun süre bekleyen açıklama daha sonra bilinmeyen bir nedenle kaldırıldı.

AKP'Lİ TALAS BELEDİYE BAŞKANI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Ayrıca Kayseri'nin AKP'li Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sınır kapılarının açılması üzerine AB Ülkelerine geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin sınır kapılarına ulaşımı ücretsiz olarak belediyemizce sağlanacaktır. Hareket saati: Her gün 11.00 ve 21.00 Müracaat: 0 (505) 669 63 35” ifadelerine yer verdi.

KARARI İLK OLARAK CHP'Lİ BAŞKAN ALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Avrupa'ya geçme amacıyla Edirne'ye gitmek isteyen mülteciler için ücretsiz otobüsler kaldırılacağını söylemişti.