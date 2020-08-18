AKP’li belediyenin sürgünü engel tanımadı

Afyonkarahisar'da Belediye Kültür Müdürü Emine Emel Sarlık'ın “ot yolmakla” görevlendirilmesinin ardından, personele yönelik tartışmalı yeni yer değiştirmeler ortaya çıktı.

KOLUNU KULLANAMIYOR

Vücudunda yüzde 52 oranında engel bulunan ve Türkiye Sakatlar Derneği Afyon Şube Başkanı olan Nazife Kozan Göl, belediyenin telefon santralinde çalışırken, Park Bahçeler Müdürlüğü'ne tayin edilip bahçe temizliği ve bitkileri sulamakla görevlendirildi. İşitme ve konuşma engelli Selami Yıldırım ile işitme engelli Abdullah Yılmaz da belediyede çayçılık yaparken, bahçe sulamakla görevlendirildi. Belediye Beyaz Masa'da halkla ilişkiler sekreterliği yapan Hülya Ayçiçek ise Park Bahçeler Müdürlüğü'ne tayin edildi.

MOBBİNG UYGULANIYOR

AKP'li Afyonkarahisar Belediyesi'nde personele mobbing uygulandığını savunan CHP Milletvekili Burcu Köksal, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.