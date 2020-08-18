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AKP’li belediyenin sürgünü engel tanımadı

Belediyenin santralinde çalışan, yüzde 52 oranında bedensel engelli kadın ile işitme ve konuşma engelli 2 personel bahçe sulamada görevlendirildi.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
Haberler Gündem
AKP’li belediyenin sürgünü engel tanımadı

Afyonkarahisar'da Belediye Kültür Müdürü Emine Emel Sarlık'ın “ot yolmakla” görevlendirilmesinin ardından, personele yönelik tartışmalı yeni yer değiştirmeler ortaya çıktı.

Selami Yıldırım ile Abdullah Yılmaz bahçe sulayacak.

KOLUNU KULLANAMIYOR

Vücudunda yüzde 52 oranında engel bulunan ve Türkiye Sakatlar Derneği Afyon Şube Başkanı olan Nazife Kozan Göl, belediyenin telefon santralinde çalışırken, Park Bahçeler Müdürlüğü'ne tayin edilip bahçe temizliği ve bitkileri sulamakla görevlendirildi. İşitme ve konuşma engelli Selami Yıldırım ile işitme engelli Abdullah Yılmaz da belediyede çayçılık yaparken, bahçe sulamakla görevlendirildi. Belediye  Beyaz Masa'da halkla ilişkiler sekreterliği yapan Hülya Ayçiçek ise Park Bahçeler Müdürlüğü'ne tayin edildi.

Tek kolunu kullanamayan Nazife Kozan Göl, bedensel güç gerektiren işle görevlendirildi.

MOBBİNG UYGULANIYOR

AKP'li Afyonkarahisar Belediyesi'nde personele mobbing uygulandığını savunan CHP Milletvekili Burcu Köksal, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Afyonkarahisar AKP beyaz BURCU KÖKSAL CHP İçişleri Bakanı Kadın Süleyman Soylu TBMM Türkiye
Son güncelleme: 02:29 18.08.2020
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