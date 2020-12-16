AKP’li eski vekil TSK’dan Fetullahçı diye atılmış

Kuleli Askeri Lisesi’nde 1983 yılında yapılan “Nurculuk” soruşturmasında disiplin kuruluna verilen Cemil Demir isimli askeri öğrenci, Fetullahçı olduğu için okuldan atıldı. Ancak kurul kararında adı geçen bir kişiyi kamuoyu yakındandan tanıyor. 17-25 Aralık sürecinde AKP Milletvekilliğinden Fetullah Gülen'in talimatıyla istifa eden Muhammed Çetin.

“MUHAMMED ÇETİN İLE ÜSKÜDAR'DAKİ EVE GİDİYORLARDI”

24 Mart 1983 tarihli Kuleli Askeri Lisesi Disiplin Kurulu kararında askeri öğrenci Cemil Demir'in, Nurculuk faaliyetlerine katıldığı bir yıl önce Fetullahçı olduğu için okuldan atılan Muhammed Çetin ile birlikte Üsküdar'daki örgüt evinde görüldüğü belirtilecekti.

“YIKICI FAALİYETLERE İSTEYEREK KATILDI”

Kurul kararında Cemil Demir, “Yıkıcı ve gerici kapsamdaki faaliyetlere bilerek ve isteyerek gizlilik içinde ve ısrarla katıldığı saptanmıştır” denilerek okuldan atıldı.

“ADI GEÇEN MUHAMMED, MİLLETVEKİLİ MUHAMMED ÇETİN”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK içerisindeki FETÖ yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ulaşılan bilgiye göre Kuleli Askeri Lisesi Disiplin Kurulu kararında adı geçen Muhammed Çetin'in, AKP'nin 24. Dönem Milletvekili olduğu belirlendi.

Soruşturma dosyasına giren raporda, “Cemil Demir'in diplin kurulu kararında Muhammed Çetin isimli şahsın adı geçmektedir. Şahıs askeri okuldan atılmış ve sonraki yıllarda Milletvekiliyken 17-25 Aralık sürecinde talimatla istifa etmiş, FETÖ yöneticisi olma suçundan işlem kaydı mevcuttur” ifadeleri kullanıldı.

AKP’DEN İSTİFA ETMİŞTİ

AKP, Muhammed Çetin’i 2014’te kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu’na sevk etmişti. İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin de bu durum üzerine AKP’den istifa etmişti.