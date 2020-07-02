AKP’li Gönenç o paylaşım için özür diledi!

Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın doğum yapan eşine yönelik yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili tepkiler sürerken, bu defa da İstanbul Küçükçekmece’nin AKP’li belediye meclis üyesi Hamza Gönenç, sosyal medyadan yayınladığı ve terör örgütü elebaşları ile yan yana gösterdiği fotomontajla muhalefet liderlerine hakaret etti.

ÇİRKİN PAYLAŞIMI SÖZCÜ MANŞETE TAŞIMIŞTI

Siyaset, Albayrak'a saldırıyı tartışırken bu kez İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nin AKP'li üyesi Hamza Gönenç'in paylaşımı sosyal medyaya düştü.

Gönenç, kişisel sosyal medya hesabından muhalefet liderlerini teröristlerle yan yana gösteren photoshop'lu skandal bir paylaşımda bulundu.

SÖZCÜ de bu haberi manşete taşıyarak, ‘Bakanın eşine sosyal medyadan alçakça hakaret eden tutuklandı. Muhalefete photoshop'la hakaret eden AKP’li de tutuklanacak mı?’ sorusunu sordu.

AKP’Lİ GÖNENÇ ÖZÜR DİLEDİ

O paylaşım için özür dileyen Gönenç, şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu, Bakanımız Sn. Berat Albayrak’ın dünyaya yeni gelmiş bebeği adaşım Hamza Salih üzerinden şahsına ve ailesine yapılan çirkin saldırıyı duyunca, bir anda kendi aileme yapılmış bir saldırı olarak düşündüm.

* Bende bu çirkin saldırıya sosyal medyada ‘mutlu bir aile tablosu’ diye dolaşan bir fotoğrafı paylaşmış bulunarak tepki verdim.

* Daha sonra yaptığımın doğru olmadığını, yanlışa yanlışla cevap vermemem gerektiğini düşünerek paylaşımımı kaldırdım.

* Bu süreçte çevremde kırmış olduklarım olabilir. Sehven yapmış olduğum paylaşımdan dolayı özür dilerim.

* Paylaşımımdan dolayı hakaret ederek olumsuz yorum yapan şahıslar hakkında suç duyurusu sürecini de başlatmış bulunuyorum.

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