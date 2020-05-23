AKP’li Kadın Kolları Başkanı’na sert tepki: Bu anneden kime hayır gelir!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla 137. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı yaptı. Çorum’dan toplantıya katılan İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, “Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin” dedi. Erdoğan ise, “Haşa, Allah onları en güzel şekilde yetiştirmeyi nasip etsin” diye cevabı verdi.

Meryem Demir’in bu sözlerine vatandaşlar sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

”İLK DEFA EVLADIN ALET EDİLDİĞİNİ DUYDUM”

CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Yıldız Bek, “Kendi geleceği ve siyasi çıkar uğruna evlatlarından vazgeçen bir anneden kime ne hayır gelir! Yazık çok yazık… Bugüne kadar siyasete birçok değerler alet edildi ama ilk defa evladın alet edildiğini duydum.

Bugünden sonra çocuklarının yüzüne nasıl bakacak bilmiyorum. Kula kulluk etmek, Allah’a şirk koşmak günahların en büyüğüdür. Cennet anaların ayakları altında derken sanırım bu kadın işin içinde yoktur. Senin inancını, siyasetçiliğini, anneliğini Allah’a havale ediyorum” diye konuştu.

”ALEVİ VATANDAŞLARIMIZA DA YARDIM YAPILIYOR” DEMİŞTİ

Meryem Demir, Şubat ayında belediye meclis toplantısında Gıda Bankası’ndan yapılan yardımları örnek göstererek, “Alevi vatandaşlarımız veya bize oy vermeyenlere de yardım yapılıyor” açıklaması ile gündeme gelmişti.

Toplantıda Demir’e cevap veren CHP Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, “Sanki sadaka veriyorsunuz. İki de bir Alevi diyorsunuz. Belediye 294 bin vatandaşın belediyesi. Kimin ihtiyacı varsa yardım alacak” diyerek tepki vermişti.

PERSONEL ALIMLARINDA DA VARDI

Meryem Demir’in adı, Çorum Belediyesi’ne Mart ayında 5 kişinin işe alınmasında da geçmişti. 5 kişiden biri Meryem Demir’in referansıyla belediyeye alınmıştı. Diğerlerinin de AKP’lilerin yakınları olması nedeniyle CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na işe alımlarda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.