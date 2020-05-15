AKP’li Ünal’dan rezilce paylaşımlar yapan hesaplarla ilgili açıklama

AKP, geçen günlerde 12 maddeden oluşan sosyal medya etik kuralları yayınlamıştı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tarafından yapılan açıklamada ”Profilinde, bu işaretleri (Yeşil daire ve Türk Bayrağı) kullananları şahsi hesaplarımızdan takip ediyoruz. Limitim dolana kadar takipte bulunacağım. Yeşil daire etik kurallara uyacağım, Türk Bayrağı milli hesap” ifadeleri kullanılmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Mahir Ünal’ın talimatıyla profillerine söz konusu işaretleri koyarak etik kurallara uyacağını ve milli hesap olduğunu kabul eden AKP’lilere ait bazı hesapların hakaret ve tehdit içeren mesajlarını paylaştı.

AKP’li Mahir Ünal’a da çağrıda bulunan Kaftancıoğlu, ”Yardımcı olayım, etik kurallara sonuna kadar uyan hesaplarınızı takip etmeyi gözden kaçırdıysanız eğer. Haksızlık olmasın arkadaşlara. Unutmadan; etik kurallara uymak, işaret koymakla değil, etik ilkelere inanmakla oluyor. Hatırlatmayı görev sayarım” dedi.

”YARISINDAN ÇOĞUNDA HAKARET, KÜFÜRLER VAR”

Kaftancıoğlu, Halk TV’de yayınlanan ‘Gazeteciler Masası’ programında da konuyla ilgili şunları söyledi:

”Yaşamın her alanında kadınlara dönük cinsiyetçi saldırıların artması apayrı bir gerçeklik. Erkek egemen bakışın bu ülkede ne kadar hakim olduğunun göstergesi. Yeşil noktalarla etik kurallara uyalım deniyor. Etik ilkelere noktalarla değil etik ilkelere inanılarak uyulur. Orada milli hesaplar denilerek belirli yapıların birbirlerini tanıması açısından bir formulasyon yaratılmış. Bu kurallar söylenildiği zaman değil asıl yapıldığı, uygulandığı zaman kıymetli olur. Çünkü sözde etik kuralları uyduğunu söyleyen hesapların yarısından çoğunda nefret söylemi, cinsiyetçi hakaretler, küfürler var.”

”İNSAN MÜSVEDDELERİ”

Gazeteci Nevşin Mengü de ‘milli hesaplardan’ gelen taciz ve hakaret içeren mesajlara isyan etti. Mengü, ”Bu insan müsveddelerinin karşı cinsle başka türlü temas kurma şansları zaten yok. Rızasıyla bu adamlarla konuşmak bile isteyen kadın olmayacağı çok açık. Yeşil top da çok güzel olmuş, tam yerini bulmuş” dedi.

”GELEN GİDEN TEHDİT SAVURUYOR”

Oyuncu Berna Laçin ise kendisiyle Nevşin Mengü, Canan Kaftancıoğlu ve avukat Feyza Altun’u da hedef alan “Herkes yazmış. Darbeye yeltenirlerse Nevşin benim, Berna benim, Feyza Altun benim. Canan’ı ben almam. Aklınızdan bile geçirmeyin. Şimdiden söyleyeyim” tweet’ine şu mesajıyla tepki gösterdi: “Gelen giden tehdit savuruyor ülkede, ‘Dağ başı mı burası’ derler ya, evet dağ başı burası! Eh ortalara çıkıp ‘Asarım, keserim, kan dökerim, şöyle ederim böyle ederim’ diyenlere kimse ses çıkarmadıkça bu pislikler de böyle ürer işte, hele kadınsan bir de salyalılar çok bölgede!”





MAHİR ÜNAL’DAN AÇIKLAMA

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bu paylaşımlar üzerine yaptığı açıklamada, ”Sosyal medya etik kurallara uyacağını taahhüt edip bu kurallara uymayan paylaşımlarda bulunmak ciddi bir ahlaki sorun. Bu paylaşımları deşifre eden @KurulEtik hesabı bizi kurallara uymaya davet etse de etik kuralları destekleyecek yasal düzenleme son derece önem arz ediyor” diyerek sosyal medyada yasal düzenlemenin de mesajını verdi.