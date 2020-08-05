AKP’li Zonguldak Belediyesi’nde ‘Özel Kalem’ üzerinden yandaş kıyağı

Zonguldak Belediyesi’nde CHP'li Başkan Muharrem Akdemir döneminde 400 bin lira olan Özel Kalem Müdürlüğü harcamaları 31 Mart seçimlerinden sonra göreve gelen AKP’li Ömer Selim Alan döneminde 910 bin liraya çıkarıldı.

Özel kalemin harcama limitinin arttırılmasına CHP’liler tepki gösterdi. Özel kalemde yaşanan vurgun ise üç AKP’li ve iki CHP’li meclis üyesinden oluşan Denetleme Kurulu tarafından ortaya çıkarıldı. CHP Grup Sözcüsü olan Atınç Kayınova, ortaya çıkardıkları yolsuzluğu üç AKP’li üye Denetleme Kurulu raporuna yazmadığını dile getirerek, kendilerinin raporun altına şerh düştüklerini söyledi.

DOĞRUDAN ALIMLAR AKP’İ KARI-KOCADAN YAPILMIŞ

CHP'li Belediye meclis üyeleri tarafından tespit edilen yaklaşık 150 bin liralık doğrudan alımı anlatan Atınç Kayınova, şunları söyledi:

* 2019 yılına ait Denetleme Raporları hazırlanırken Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 7-8 parça şeklinde yapılan doğrudan alımlara sürekli 3 şirketin teklif verdiğini ama 2 şirketin kazandığını fark ettik.

* Şirketler konusunda araştırma yapınca, alımların daha önce AKP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Serkan Aycı'ya ait Aycı Promosyon ile eşi Pelin Aycı’ya ait Fikir Ajans şirketinin arasında paylaşıldığını gördük. Yani belediye doğrudan alımları yandaşlarından yapmış.

YARGIYA TAŞIYACAKLAR

Aycı Promosyon ile Fikir Ajans şirketi tarafından doğrudan satın alma yoluyla yapılan iş ve işlemlerde açıkça usulsüzlük yapıldığını ifade eden Kayınova, “Her iki şirketin eski ortaklık yapısı ve ortaklarının akrabalık bağı ve üçüncü firma olarak hep aynı firmanın teklifinin dosyaya sunulduğu göz önüne alındığında, doğrudan teminlerin adrese teslimi yapıldığı ve rekabet koşullarının hiçbir şekilde oluşturulmadığı, bu iki firmanın istedikleri fiyattan belediyeye mal ve hizmet sağladıkları aşikardır. Ve bir kamu zararına neden olunmuştur. Bu olayı yargıya da taşıyacağız” dedi.