“AKP’nin borçsuz belediye yalanını Sayıştay ortaya çıkardı”

Sayıştay Raporu'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında 546 milyon 202 bin 509 TL kısa vadeli borç ve 691 milyon 562 bin 232 TL uzun vadeli borç olmak üzere toplam 1 milyar 237 milyon 764 bin TL borcunun bulunduğunun açıklandığını belirten Arık, “Yıllardır AKP'li belediye başkanları övünerek Kayseri'nin borçsuz belediye olduğunu söylediler.

Çünkü onların ilham kaynağı Hitlerin Propaganda Bakanı Joseph Goebbels. Onlar inandırana kadar yalan söylerler. Şimdi çıkıp yine yalan söyleyecekler ama gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir alışkanlığı var. Ve bir bir yalanları ortaya çıkıyor. Sayıştay Raporu net bir şekilde ortaya koyuyor ki, merkezi hükümet gibi yerel AKP belediyeleri de faize çalışıyor” şeklinde konuştu.

“LİYAKAT DEĞİL SADAKAT ARIYORLAR!”

AKP'nin yandaş politikaları yüzünden devlet mekanizmasının yerle bir edildiğini belirten Arık, AKP'nin liyakati yok eden anlayışının Sayıştay raporu ile belgelendiğini ifade etti. Arık, “Yandaşları KPSS'de başarılı olamayınca mülakat denen torpil sistemini devreye sokan AK Parti, belediyelerde de aynı anlayışı sergilemektedir. Sınav yapıp işi ehline vermek yerine sınavsız olarak yandaşlara makam, mevki dağıtmaktalar. Hızlarını alamamışlar yandaşlara katmerli maaş verebilmek için daire başkanlıkları uydurmuşlar. Uydurmuşlar diyorum çünkü Sayıştay kanuna aykırı olarak daire başkanlığı kurulduğunu ve bu kapsamda maaş ödemesi yapıldığını da raporlamış” dedi.

“YANDAŞA HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE MAAŞ ÖDEMESİ YAPILIYOR”

Denetim raporunda müfettiş olmayan veya mesleğe yarışma sınavıyla girmeyen ve idari görevlerde bulunan kişilerin müfettiş kadrosuna atandığının tespit edildiğini ifade eden Arık, “Bu bilgiler ışığında söz konusu kişilerin müfettişlik sınavına girmeden ve daha önce kazandığı müfettişlik unvanı olmadan naklen belediye müfettişliğine atanması mümkün değildir' diyor. Ama Kayseri Büyükşehir Belediyesi için bu sorun değil.

Çünkü kirli işleri denetlemek için kirli atamalar gerekir. Yapılan pisliklerin üstünü örtmek için liyakatli insanların değil, emir erlerinin müfettiş olması, onların yapılan işleri denetlemesi gerekiyor. Yazık, gerçekten çok yazık. Millet aç, milletin çocuğu işsiz. Ama bunların umurunda mı? Bunlar yandaşlarına daire başkanlığı uydurup, haksız hukuksuz bir şekilde birilerinin cebini doldurmanın peşindeler… Millete kuru ekmeği çok görenler, yandaşlarına haksız, hukuksuz bir şekilde makam, mevki dağıtıp, haksız, hukuksuz bir şekilde maaş ödemesi yapıyor.” İfadelerini kullandı.

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